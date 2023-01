Suma totală alocată de Ministerul Sportului pentru bugetele federaţiilor este de 162 de milioane de lei

Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor pe anul 2023, suma totală alocată de instituţie pentru asociaţiile sportive naţionale fiind de 162.088.000 de lei, potrivit Agerpres.

"Ministerul Sportului a stabilit propunerile pentru cuantumurile de finanţare a federaţiilor sportive pentru anul 2023, în conformitate cu Ordinul ministrului sportului nr. 12/2023 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către Ministerul Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30, din 11.01.2023. Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, aprobat prin Legea Bugetului de stat la titlul 59.20 - Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat - Federaţii sportive naţionale (credite bugetare), este de 162.088.000 lei, cu reţinerea de 10%. Această sumă este repartizată, conform trimestrializării, pe următoarele programe: P1. Programul 'Promovarea sportului de performanţă'; P3. Programul 'Întreţinerea şi funcţionarea bazei materiale sportive'; P2. Programul 'Sportul pentru toţi'; P4. Programul 'Redescoperă oina'", se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES.În urma analizei şi evaluării cererilor de finanţare eligibile, Comisia a întocmit un Raport de analiză şi evaluare, în care a propus sumele ce urmează a fi repartizate federaţiilor sportive naţionale, acesta fiind supus aprobării ministrului Sportului. În baza Raportului de analiză şi evaluare, aprobat de ministrul Sportului, se comunică fiecărei federaţii sportive naţionale suma aprobată pentru finanţarea programelor sportive proprii, urmând ca fiecare federaţie să depună, spre a fi încheiat, contractul de finanţare."Finanţarea federaţiilor, de către Ministerul Sportului, are în centrul său performanţa şi o direcţie de dezvoltare pe termen lung. Am văzut anul trecut rezultate frumoase, obţinute nu doar de una, ci de mai multe federaţii, iar pentru o alocare cât mai echitabilă şi mai eficientă a bugetelor pentru noul an au fost luaţi în calcul mai mulţi indicatori, printre care şi ponderea rezultatelor dintr-un sport raportat la total. La calcularea punctajelor finale ale federaţiilor sportive naţionale care administrează sporturi olimpice prioritare (individual) s-a ţinut cont de următoarele: 50% din total puncte - criterii de finanţare (13 criterii conform metodologiei, fiecare criteriu cu o anumită pondere în calculul final); 50% din total puncte - medaliile obţinute la campionatele mondiale, europene, cupe mondiale şi europene (fiecare medalie, cu un anumit punctaj). La fel ca anul trecut, finanţarea a fost stabilită pentru a menţine evoluţiile bune, dar în acelaşi timp pentru a suplimenta sprijinul acolo unde au apărut noi nevoi, acolo unde au existat creşteri exponenţiale la nivelul rezultatelor. Continuăm să susţinem sportul românesc şi nevoia sa de creştere a finanţărilor, rămânem aproape de înalta performanţă!", a transmis ministru Sportului, Eduard Novak.Ministerul Sportului a schimbat în acest an din nou sistemul de acordare a finanţărilor, prioritizând şi împărţind federaţiile cu performanţe la competiţiile internaţionale majore. Astfel, în Grupa 1 au fost incluse federaţiile sporturilor individuale olimpice prioritare şi federaţiile sporturilor olimpice prioritare pe echipe. În grupele 2 şi 3 au fost incluse celelalte asociaţii sportive care îndeplinesc condiţiile şi vor primi fonduri de la bugetul de stat în 2023.Cuantumurile propuse pentru federaţiile sportive naţionale din Grupa 1:Federaţii sporturi olimpice prioritare (individual)1. Federaţia Română de Canotaj 14.000.291 lei (14,55 mil. lei în 2022)2. Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern 6.485.117 (5,8 mil. în 2022)3. Federaţia Română de Lupte 6.200.150 (6,775 mil. în 2022)4. Federaţia Română de Gimnastică 6.200.150 (4,85 mil. în 2022)5. Federaţia Română de Atletism 5.900.143 (4,85 mil. în 2022)6. Federaţia Română de Scrimă 5.800.136 (5,85 mil. în 2022)7. Federaţia Română de Tenis de Masă 5.800.004 (6,775 mil. în 2022)8. Federaţia Română de Ciclism 5.100.124 (3,88 mil. în 2022)9. Federaţia Română de Judo 5.011.970 (7,75 mil. în 2022)10. Federaţia Română de Haltere 4.800.116 (fără finanţare iniţială în 2022)11. Federaţia Română de Kaiac-Canoe 4.399.928 (3,88 mil. în 2022)12. Federaţia Română de Box 3.900.094 (4,85 mil. în 2022)13. Comitetul Naţional Paralimpic 1.528.740 (1,7 mil. în 2022)Total 75.126.963Federaţii sporturi olimpice prioritare (pe echipe)1. Federaţia Română de Baschet 6.800.000 lei (7 mil. lei în 2022)2. Federaţia Română de Rugby 6.200.000 (5,8 mil. în 2022)3. Federaţia Română de Handbal 5.800.000 (5,8 mil. în 2022)4. Federaţia Română de Volei 5.000.000 (4,375 mil. în 2022)5. Federaţia Română de Polo 4.415.000 (3,9 mil. în 2022)Total 28.215.000963 lei.Suma totală din bugetul Ministerului Sportului pe anul 2023, alocată finanţării federaţiilor sportive din Grupa 1 este de 103.341.963 lei.Propunerile de finanţare pentru federaţiile sportive naţionale din Grupele 2 şi 3:Federaţia Română de Aeronautică Română 150.000 de leiFederaţia Română de Airsoft 100.000 de leiFederaţia Română de Alpinism şi Escaladă 700.000 de leiFederaţia Română de Arte Marţiale 1.500.000 de leiFederaţia Română de Automobilism Sportiv 850.000 de leiFederaţia Română de Badminton 150.000 de leiFederaţia Română de Baseball şi Softball 150.000 de leiFederaţia Română de Bob Sanie 3.150.252 de leiFederaţia Română de Bowling 200.000 de leiFederaţia Română de Bridge 100.000 de leiFederaţia Română de Chanbara 100.000 de leiFederaţia Română de Cricket 200.000 de leiFederaţia Română de Culturism şi Fitness 850.000 de leiFederaţia Română de Dans Sportiv 900.000 de leiFederaţia Română de Darts 100.000 de leiFederaţia Română de Ecvestră Română 900.000 de leiFederaţia Română de Fotbal-Tenis 800.000 de leiFederaţia Română de Gimnastică Ritmică 4.500.000 de leiFederaţia Română de GO 100.000 de leiFederaţia Română de Karate 1.200.000 de leiFederaţia Română de Karate Kyokushin IKO 100.000 de leiFederaţia Română de Karate Tradiţional 100.000 de leiFederaţia Română de Karate WUKF 400.000 de leiFederaţia Română de Karting 300.000 de leiFederaţia Română de Kempo 2.100.000 de leiFederaţia Română de Minifotbal 100.000 de leiFederaţia Română de Modelism 200.000 de leiFederaţia Română de Motociclism 700.000 de leiFederaţia Română de Oină 529.000 de leiFederaţia Română de Orientare 150.000 de leiFederaţia Română de Pangration Athlima 100.000 de leiFederaţia Română de Popice 350.000 de leiFederaţia Română de Powerlifting 100.000 de leiFederaţia Română de Radioamatorism 100.000 de leiFederaţia Română de Şah 300.000 de leiFederaţia Română de Sambo 800.000 de leiFederaţia Română de Schi Biatlon 1.100.000 de leiFederaţia Română de Scrabble 100.000 de leiFederaţia Română de Skandenberg-armwrestling 100.000 de leiFederaţia Română de Squash 100.000 de leiFederaţia Română de Taekwondo ITF 100.000 de leiFederaţia Română de Taekwondo WT 1.850.000 de leiFederaţia Română de Tir cu Arcul 1.050.000 de leiFederaţia Română de Tir Sportiv 2.899.759 de leiFederaţia Română de Triatlon 1.900.000 de leiFederaţia Română de Wushu Kungfu 300.000 de leiFederaţia Română de Yachting 450.000 de leiFederaţia Româna Sportul pentru Toţi 450.000 de lei"În ceea ce priveşte cererea de finanţare a Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, aceasta a fost constatată ca fiind neeligibilă, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c - Cap. III din Anexa nr. 2 - metodologia de finanţare a federaţiilor sportive naţionale şi a CNP pe baza programelor sportive de utilitate publică, aprobată prin Ordinul ministrului nr. 12/2023 publicat în M.Of. nr. 30 din 11.01.2023. Raportul Comisiei de evaluare numită prin ordinul ministrului sportului nr. 24/12.01.2023 privind constituirea Comisiei interne de eligibilitate, analiză şi evaluare a propunerilor transmise prin cererile de finanţare de către federaţii, privind finanţarea programelor sportive de utilitate publică, a consemnat următoarele motive: Cererea de finanţare precum şi documentele solicitate au fost semnate de o persoana care nu face dovada calităţii de reprezentant legal al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă aşa cum prevede metodologia de finanţare, nerespectând prevederile statutului Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, respectiv art. 44 pct. 2.44.2 şi art. 45 pct. 9.45.9. Au fost încălcate prevederile statutare de către Biroul Federal şi Preşedintele federaţiei la Adunarea Generala de Alegeri din data de 15.09.2022, suspendând dreptul la vot al unor structuri sportive în mod nestatutar", se mai arată în comunicatul Ministerului Sportului.În perioada următoare, Ministerul Sportului va da startul programului de Excelenţă, prin sesiune de selecţie separată, pe baza proiectelor depuse de federaţiile sportive naţionale.Conform bugetului adoptat pentru 2023, Ministerul Sportului are anul acesta un buget de 581,5 milioane de lei, cu 60 de milioane în plus faţă de faţă de execuţia preliminară din 2022.