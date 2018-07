Super VESTE Grupul britanic de muzică pop The Spice Girls se reformează

Grupul britanic de muzică pop The Spice Girls se reuneşte, a declarat Mel B, luni, într-o emisiune la ITV, citată de Reuters.

Cântăreaţa în vârstă de 43 de ani, cunoscută mai ales ca Scary Spice, a declarat într-o emisiune tv că toate cele cinci membre ale trupei au fost de acord cu reunirea.

"Cu siguranţa ne reunim", a spus ea în emisiunea Loose Woomen de la ITV.

Celelalte patru membre ale grupului sunt Victoria Beckham (Posh Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) şi Geri Horner, fostă Geri Halliwell (Ginger Spice), scrie News.ro.

"Suntem surori şi tot ceea ce am trăit a fost uimitor, strălucitor, aşa că ne vom reuni", a spus luni Mel B. "A fost una mai dificilă (Beckham), dar se va alătura", a adăugat ea.

Format în 1994, grupul a înregistrat vânzări de peste 10 milioane de albume în carieră, având piese de succes precum "Wannabe" şi "Say You’ll Be There" în fruntea topurilor din toată lumea.

Halliwell a părăsit grupul în 1998, iar celelalte au continuat cariere separate după lansarea albumului "Forever", în 2000.

Trupa s-a reunit pentru un turneu în 2007-2008.