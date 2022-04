Surpriză de proporții la alegerile din Slovenia: un candidat, recent lansat în politică, câștigă în fața premierului

Partidul candidatului liberal Robert Golob, recent în politică, s-a clasat pe primul loc în alegerile legislative de duminică din Slovenia, cu mult înaintea partidului premierului Janez Jansa, potrivit unui sondaj la ieşirea de la urne publicat de canalul privat Pop TV, relatează AFP .

In the other national election taking place in Europe today, incumbent right-wing Prime Minister Janez Janša (SDS) is set to lose in the Slovenian election.



Green/social-liberal GS has outperformed polls to win nearly 36% according to an exit poll. https://t.co/iawO6R9B6Y