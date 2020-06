SURSE Anca Alexandrescu NU ar fi avut aprobare pentru interviu cu Liviu Dragnea, ci pentru comunicare online

Aprobarea acordată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) Ancăi Alexandrescu, care a realizat şi difuzat un interviu cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea, se referera la comunicare online, nu la interviu, afirmă surse din instituţie, care declară că situaţia creată ar putea avea consecinţe, inclusiv asupra lui Dragnea.

Sursele citate au precizat că aprobarea acordată fostei consiliere a lui Liviu Dragnea, Anca Alexandrescu, de a lua legătura cu acesta se referea la comunicare online şi nu la acordarea unui interviu.

Citește și: USR are dovada: S-a furat mai mult lemn comparativ cu anul trecut

Aceleaşi surse au subliniat că toate solicitările de interviu, pentru toţi deţinuţii, au fost amânate, scrie news.ro.

De asemenea, realizarea interviului şi difuzarea acestuia în absenţa unei aprobări explicite ar putea avea consecinţe inclusiv asupra lui Dragnea, mai afirmă sursele citate.

Citește și: Alexandru Rafila, adevărul despre manipularea testărilor! Există această posibilitate?

Administraţia Naţională a Penitenciarelor a precizat, după ce Realitatea Plus a anunţat un interviu din închisoare cu Liviu Dragnea, că din 16 martie, de când a fost instituită starea de urgenţă în contextul pandemiei de COVID-19, nu a aprobat solicitări de intervievare a unor persoane private de libertate, nici fizic, nici online. Aceasta în condiţiile în care cea care a realizat interviul, fosta consilieră a lui Dragnea, Anca Alexandrescu, afirma că abia joi dimineaţă i s-a aprobat interviul, înregistrat pe Skype.

”Efectiv, i se interzice dreptul de a vorbi, deşi sunt mulţi jurnalişti care au cerut un interviu cu Liviu Dragnea. Am făcut multe demersuri în acest sens. Am încercat toate variantele, am solicitat la Administraţia Penitenciarelor şi abia ieri a fost aprobată cererea mea, astăzi dimineaţă am înregistrat pe skype şi urmează, la ora 18.00, să difuzăm interviul. Sunt câteva ore de interviu”, a afirmat Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.

Citește și: El este noul director interimar al Unifarm! A picat examenul cu 5,50 .