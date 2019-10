SURSE Marele hop nu e instalarea guvernului

În PNL se discută că un guvern se va instala, in cel mai negru scenariu, dupa alegerile prezidentiale, insa marea problema pentru care nimeni nu are in prezent o solutie este bugetul pe anul viitor. „Hopul ce mare nu e instalarea guvernului, hopul cel mare o sa fie bugetul”, au zis surse din conducerea PNL pentru STIRIPESURSE.RO. 'Incadrarea in deficitul bugetar de 3% si mentinerea cresterilor de pensii si salarii nu o sa fie cea mai complicata treaba, cel mai greu e ca sunt 5 partide cu 5 viziune total diferite”, au zis sursele liberale.

La consultarile cu partidele pentru formarea guvernului subiectul bugetului pe anul viitor a fost atins doar in plan secund.

Condiții USR:

Nu se vor crește taxe și impozite. Reducerea impozitării muncii pe salariul minim

Prioritizarea investițiilor în proiecte mari de infrastructură, în special autostrăzi și căi ferate pe coridoarele europene TEN-T (de ex. autostrăzile A1, A8, A3, A7, A6, A10, A13)

Condiții ALDE:

Păstrarea cotei unice de impozitare a veniturilor

Realizarea unei imagini clare, complete, a tuturor proiectelor de mari investiţii aflate în diverse faze procedurale (studii de pre şi fezabilitate, proiecte tehnice, licitaţie, execuţie etc), prezentare publică a situaţiei actuale, stabilirea unor termene clare şi informarea permanentă a opiniei publice în legătură cu respectarea lor, asigurarea finanţării prin fonduri bugetare, fonduri europene şi alte surse

Condiții UDMR:

6% din PIB pentru educație

