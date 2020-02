SURSE Scandal monstru în USR-PLUS: În loc să facem opoziție la PNL, ne certăm între noi. PLUS nu a tras pentru Dan Barna

Este „nenorocire” în aproape toate județele cu stabilirea candidaților comuni USR-PLUS la alegerile locale și parlamentare. Membrii celor două partide nu s-au înțeles aproape nicăieri, au spus surse din alianță pentru STIRIPESURSE.RO și este posibil inclusiv să nu se mai realizeze fuziunea din cauza certurilor interne.

„Nu putem să ieșim să facem opoziție la PNL pentru că stăm zi de zi să ne certăm între noi în ședințe. Începe să dureze câteva ore și să trimitem un comunicat comun de presă. Se vine cu furci și cu topoare la ședințe, e posibil să nu iasă fuziunea deloc. E nenorocire în județe, nu ne înțelegem nicăieri la candidați comuni”, au spus surse din alianța USR-PLUS.

USR vrea candidați comuni cu PLUS cu un raport de 3:1. PLUS nu vrea.

„PLUS nu a tras la prezidențiale pentru Dan Barna, noi eram 30 la sediul de campanie, ei erau doi. În campanie, când noi băteam sute de kilometri prin fiecare județ, ei au stat pe hipstăreala pe Facebook. Lucrurile astea rămân, nu se uita. Adică la muncă nu veniți, dar acum vreți să împărțim. E foarte nervosă lumea”, spun surse din USR.

Birourile Naționale ale USR PLUS au decis pe 27 ianuarie să solicite organizațiilor locale un mandat pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie. „Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR și în Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, în București”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței USR PLUS. În cursul lunii februarie, filialele celor două formațiuni politice își vor desemna, de comun acord, candidații comuni ai Alianței USR PLUS, la alegerile locale din acest an.