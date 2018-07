Tăriceanu: Gabriel Vlase are susținerea PSD-ALDE. Votul în Parlament va avea loc mâine

Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a declarat, marti, ca propunerea presedintelui pentru functia de director al SIE, Gabriel Vlase, are sustinerea PSD-ALDE, urmând ca miercuri sa fie votata in Parlament. Ulterior, Liviu Dragnea a precizat, ironic, ca intelege ca Gabriel Vlase are sustinere universala.

"Sedinta va fi maine de la ora 14 00 si pe ordinea de zi este inscris, pe baza avizului dat de comisiile de specialitate, votul privind propunerea presedintelui pentru functia de director general al SIE. Are ( n.r. Gabriela Vlase)susținerea coaliției PSD-ALDE. Eu vorbesc din partea noastră", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

"Domnul Vlase are sustinere universala", inteleg, a declarat ulterior Liviu Dragnea.