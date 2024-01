Tânăr de 19 ani, complet paralizat în urma unui accident, a început să meargă

Nicusor are doar 19 ani. În luna mai, a suferit un accident rutier. Nu-și mai amintește nimic, în afara faptului că s-a trezit în spital, paralizat.

A fost operat la sfârșitul lunii mai, pentru leziunea măduvii, tip Frankel B și nivel neurologic, în zona vertebrelor T5-T6.

La începutul lunii august, s-a internat în Spitalul Sfantul Sava, pentru recuperare medicală. A fost adus pe targă, imobilizat, cu diagnosticul de parapareză spastică și deficit sever de locomoție si autoîngrijire. Altfel spus, paralizat de la brâu în jos.

”Eram lemn-lemn” – așa își descrie Nicușor starea sa, complet imobilă, în care se afla la internare. ”Înainte de operație, îmi spuneau că ceea ce am pierdut, nu mai pot să recuperez, că nu mai am șanse să merg vreodată. După operație, au fost puțin mai optimiști în ce mă privește. Spuneau că o să reușesc, dacă muncesc mult și nu mă dau bătut niciodată. Eram demoralizat total. Am crezut că nu mă mai fac bine vreodată, că o să rămân în scaun toată viața... Acum merg singur. Nu foarte bine, dar în 4 luni, de când sunt internat în Spitalul Sfântul Sava, am evoluat foarte mult.”

Managerul și fondatoarea Spitalului de Recuperare Medicală ”Sfântul Sava”, psihologul Alina Ion, povestește cum a evoluat terapia în cazul tânărului de numai 19 ani, căruia i se dădeau șanse minime de recuperare:

”După două luni, am reușit să-l scoatem din starea de deznădejde care-l cuprinsese. Făcea pași, asistat de echipamente și kinetoterapeuți, a început să se transfere singur pe scaunul rulant și să aibă activitate la nivelul bazinului. Acestea au fost semne extraordinar de bune că vom reuși să-l punem pe picioare, la propriu. După patru luni, deja face pași singur și continuăm.

Beneficiază de un program intensiv, cu mai multe tipuri de terapii zilnic, de kinetoterapie, fizioterapie, masaj terapeutic. Avem cele mai inovative echipamente medicale și cea mai performantă echipă de specialiști în recuperare medicală. Pacientul trebuie să aibă și voința de a se face bine. Tocmai de aceea, la Spitalul ”Sfântul Sava”, lucrăm cu pacienții inclusiv psihologic, să le ridicăm starea de optimism și de încredere în sine. Un pacient deznădăjduit nu va reuși niciodată să-și învingă boala. Le transmitem credința noastră în Dumnezeu, care ne ajută să înfăptuim minuni, și, astfel, în 5 ani de funcționare, am reușit să recuperăm medical peste 5.000 de pacienți, cei mai mulți aduși la noi în stare foarte gravă. Nicușor este unul dintre ei și ne bucurăm pentru evoluția lui.

Privindu-l acum și comparând cu starea pe care o avea Nicușor la internare, putem observa o diferență majoră, inclusiv în atitudine. A prins aripi, așa cum este normal la vârsta lui. Nu mai este copilul trist și deznădăjduit, disperat că la 19 ani trebuie să se deplaseze într-un scaun rulant. Pe lângă terapia de recuperare fizică, la Spitalul ”Sfântul Sava” noi facem și terapie pentru suflet”, spune Alina Ion, managerul spitalului de recuperare medicală din Pantelimon, Ilfov.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

