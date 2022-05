Tanczos Barna cheltuie 730 milioane de euro prin PNRR: România are nevoie de păduri noi, cea mai puternică armă în lupta împotriva schimbărilor climatice

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirmă, marţi, că România are nevoie de păduri noi, de păduri sănătoase, ”cea mai puternică armă în lupta împotriva schimbărilor climatice”. Pentru a atinge acest obiectiv au fost alocate 730 milioane de euro pentru păduri prin PNRR, iar până la sfârşitul anului 2026 vom avea 56.700 ha de păduri noi, anunță news.ro.

”România are nevoie de păduri noi, de păduri sănătoase, pentru că acestea reprezintă cea mai puternică armă în lupta împotriva schimbărilor climatice. De aceea, am alocat un buget de 730 milioane de euro pentru păduri prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Pentru a încuraja proprietarii de terenuri să creeze noi păduri şi să crească rezilienţa celor existente, am pregătit două scheme de ajutor, unul pentru păduri noi şi unul pentru reîmpăduriri”, a scris, marţi, pe Facebook, Tanczos Barna.

Potrivit ministrului, Comisia Europeană a aprobat acum schema de ajutor de stat pentru regenerarea pădurilor degradate.

”Am pus bazele acestei scheme printr-o lege încă din anul 2020, iar acum se deschide posibilitatea finanţării prin PNRR. Avem, în sfârşit, un instrument puternic în lupta împotriva degradării terenurilor forestiere, prin care putem impulsiona reîmpăduririle. Proprietarii de stat şi privaţi pot primi granturi directe pentru refacerea pădurilor afectate în urma incendiilor forestiere, a fenomenelor meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamităţi naturale, a infestărilor cu organisme dăunătoare sau a evenimentelor catastrofale”, a mai transmis ministrul.

Acesta anunţă că, până la sfârşitul anului 2026. vom avea 56.700 ha de păduri noi.

”Avem pregătite ghidurile de finanţare si în curând le lansăm în consultare publica pentru a porni campania de împăduriri. Proprietarii de păduri care au obligaţia reîmpăduririi terenurilor exploatate in baza amenajamentelor silvice nu pot beneficia de finanţare. Ei trebuie să asigure regenerarea naturală sau împădurirea din fonduri proprii, conform prevederilor legale”, a mai precizat ministrul Mediului.