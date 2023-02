Tanczos Barna, mesaj în scandalul Bâstroe: Nu am primit informaţii oficiale, lucrările nu au fost comunicate părtii române

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a afirmat şi cu alt prilej că nici legislaţia din România, nici cea ucraineană nu permit desfăşurarea de lucrări care să pună în pericol biodiversitatea şi eco-sistemele din Delta Dunării.

Tanczos Barna este ferm pe poziţie şi acuză Ucraina că nu respectă tratatele în vigoare. „În 2003-2004, cand Ucraina l-a realizat fara decizie, a fost condamnata de Comitetul de monitorizare. În ceewa ce priveşte situaţia de acum, vom răspunde după ce partea ucraineană va permite navelor româneşti să intre să facă măsurători, să se confirme adâncimea. Noi nu am primit informaţii oficiale, lucrarile nu au fost comunicate părtii române.

Partea ucraineana a notificat cu privire la intentie, procedura este in derulare

Partea ucraineana a notificat cu privire la intentie, procedura este in derulare, nu sunt studii de impact. Inca o data, pe proceduri standard nu se pot face aceste lucrari, fara impact, fara analiza impactului nu au voie sa inceapa nimic. Nu stiu dacă MAE a fost notificat. Conform studiilor 2004-2010, adancimea este de 3,9 m, in cazul in care vor alta adancime, trebuie studii refacute.Ucraina are obligatia sa respecte situatia actuala, sa respecte tratatul”, a declarat Tanczos Barna la România TV.

Ce a declarat Tanczos Barna

”Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor are două proceduri de mediu deschise cu partea ucraineană cu privire la investiţii în zona Deltei Dunării. Ambele proceduri se bazează pe legislaţia naţională ucraineană şi cea din România, respectiv convenţii internaţionale, convenţia Espoo, în mod special. Nici legislaţia naţională a României, nici legislaţia ucraineană nu permit desfăşurarea unor lucrări în acea zonă care să pună în pericol biodiversitatea şi eco-sistemele din Delta Dunării”, a arătat Tanczos Barna joi, într-o declaraţie de presă.

El s-a declarat convins că, în ceea ce priveşte lucrările care au avut loc în zona Deltei, de partea ucraineană, ”ministerele de resort vor urmări toate lucrările care vizează canalele navigabile” şi că ”pe căile diplomatice se vor găsi soluţiile de comunicare cu partea ucraineană”.

”Subliniez încă o dată că Ministerul Mediului va urmări aceste lucrări, va urmări procedurile bazate pe convenţiile europene şi internaţionale şi vom împiedica toate lucrările care pot afecta biodiversitatea şi ecosistemul Deltei Dunării”, a conchis ministrul Mediului.