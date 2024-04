Țara care dă o lecție României în fața marelui cutremur: 'Toată lumea îşi face treaba!' (VIDEO)

La două ore de la cutremur, care a avut loc chiar înainte de ora locală 8 a.m. (3:00, ora României), în timp ce oamenii se pregăteau să meargă la muncă, Chang a anunţat că a fost amenajat un adăpost de urgenţă la o şcoală din apropiere, unde peste 130 de locuitori au ajuns să îşi petreacă noaptea. "Contactul comun cu departamentele guvernamentale a fost esenţial", a declarat pentru Reuters Chang, lider de cartier, cel mai mic nivel de oficial ales din Taiwan.

De la cutremurul din 2018, cu magnitudinea 6,4, în care au murit şapte persoane, Chang a declarat că autorităţile locale au consolidat coordonarea cu unităţile guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale pentru răspunsul la dezastre şi ajutorarea acestora. De data aceasta, oficialii locali şi poliţia, împreună cu alte unităţi care au ajutat la evacuarea rezidenţilor din zonele afectate din centrul oraşului Hualien, au lucrat împreună pentru a evacua una dintre clădirile avariate înainte ca aceasta să se prăbuşească în cazul unor replici.

"Toată lumea îşi face treaba. Guvernul regional şi biroul administrativ local au lucrat împreună pentru a minimiza pagubele cât mai mult posibil", a declarat Chang.

Taiwanul nu este străin de cutremure, fiind situat în apropierea joncţiunii a două plăci tectonice, iar multe dintre seisme sunt concentrate de-a lungul coastei estice pitoreşti, în principal rurale şi slab populate. Regiunea este, de asemenea, o atracţie majoră pentru turişti, cu munţii săi abrupţi, staţiunile cu ape termale şi fermele liniştite.

Peste 100 de persoane au fost ucise într-un cutremur în sudul Taiwanului în 2016, în timp ce un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

Acel cutremur din 1999, denumit în mod obişnuit "cutremurul 921", deoarece a avut loc pe 21 septembrie, a fost un stimulent pentru ca guvernul să revizuiască reglementările în materie de construcţii şi să consolideze legile privind gestionarea dezastrelor.

În prezent, 21 septembrie este o zi desemnată pentru exerciţii de evacuare în caz de dezastre la nivelul Taiwanului, iar în această zi sunt trimise pe telefoanele mobile mesaje de alertă simulată pentru dezastre precum cutremure şi tsunami, iar şcolile din întreaga insulă organizează exerciţii de evacuare.

Cu toate acestea, Tai Yun-fa, un inginer de structuri care conduce Alfa Safe din Taiwan, o companie care dezvoltă materiale de construcţie rezistente la cutremure, a declarat că, deşi înăsprirea regulilor de construcţie a contribuit la o mai bună pregătire a insulei pentru dezastre, unii constructori încă fac economii.

"Când vine vorba de dezvoltare, accentul se pune în continuare pe cel mai mic preţ, aşa că în acest caz nu poţi avea cea mai bună calitate", spune inginerul.

În Hualien, Donna Wu, director adjunct al filialei judeţene a The Mustard Seed Mission, un grup creştin, a declarat că răspunsul din 2018 a fost haotic şi că taiwanezii şi-au învăţat lecţia. "Toată lumea făcea acelaşi lucru. Sarcinile nu erau coordonate", a povestit ea. "De data aceasta, fiecare grup are sarcini diferite", a explicat Donna Wu.

Taiwanul are şi un alt motiv imperios necesar pentru a-şi pregăti răspunsul la dezastre - un potenţialul atac din partea Chinei, care a intensificat presiunea militară şi politică pentru a încerca să forţeze guvernul ales democratic al Taiwanului să cedeze în faţa pretenţiilor de suveranitate ale Beijingului.

Sistemul de alertă în caz de cutremur, cu alarmă puternică care sună pe telefoanele mobile, este acelaşi pe care guvernul l-ar folosi şi pentru a avertiza cu privire la un iminent raid aerian chinezesc.

Taiwanul organizează anual exerciţii de apărare civilă Min'an, în principiu pentru a se concentra pe dezastrele naturale, deşi anul trecut, în cadrul acestor exerciţii, a abordat, de asemenea, modul de răspuns la consecinţele unui atac chinezesc.

Ministerul taiwanez al Afacerilor Digitale, care a început să funcţioneze abia în 2022 şi care a fost în fruntea eforturilor de a asigura rezilienţa reţelelor de comunicaţii, a raportat că reţelele au fost în mare parte neafectate după ultimul cutremur, în special serviciile de internet.

De asemenea, oraşele şi comitatele din Taiwan au salvatori în aşteptare 24 de ore pe zi, gata să răspundă aproape instantaneu la dezastre. La mai puţin de o oră de la producerea ultimului cutremur, de exemplu, administraţia din oraşul Kaohsiung din sudul ţării şi-a mobilizat echipele de salvare pentru a merge la Hualien şi le-a trimis la baza aeriană din apropiere, în Pingtung, pentru a fi transportate de forţele aeriene.

Aceste echipe se deplasează în mod regulat în alte zone calamitate din întreaga lume, au fost inclusiv în Turcia, care a fost lovită de un cutremur major anul trecut, oferind o diplomaţie "soft power" pentru Taiwan, al cărui guvern nu are aproape nicio recunoaştere diplomatică oficială, în ciuda puternicelor sale acreditări democratice.

Sandra Oudkirk, ambasadorul de facto al SUA în Taiwan, a lăudat răspunsul Taiwanului într-un mesaj către poporul taiwanez transmis pe Facebook. "Taiwanul a demonstrat comunităţilor din întreaga lume un model de succes de prevenire a dezastrelor, de gestionare a acestora şi de salvare umanitară", a scris ea.

