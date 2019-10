Tăriceanu a pus condiții la Cotroceni pentru un guvern PNL cu voturile ALDE

Delegatia ALDE i-a spus Presedintelui Klaus Iohannis, vineri, la consultari de la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, ca in opinia formatiunii sale cea mai buna varianta este un guvern monocolor PNL si ca un asemenea guvern va avea voturile ALDE daca accepta si unele conditii.

„I-am spus clar presedintelui ca vom sustine aceasta formula. Noi nu intentionam sa facem parte dintr-o formula de guvernare, dar putem da sprijin la votul de investitura. Avem insa conditii pentru acest sprijin, le vom prezenta premierului propus. Nu este un cec in alb pe care il dam viitorului guvern. Anticipatele nu sunt o solutie fezabila. Exista zvonuri in spatiul public, nu vom fi de acord cu nicio masura care sa vizeze taieri de pensii sau salarii, exista solutii economice care sa permita asigurararea cadrului salarial pentru anul viitor, asta presupune intrarea in paine a noului guvern cat mai rapid. Asteptam din partea presedintelui cat mai rapid desemnarea unui premier, consultarile cu acesta si in termenul de 10 zile sa vina in Parlament cu componenta guvernului si programul de guvernare”, a zis Calin Popescu Tariceanu, dupa consultari.