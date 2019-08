Tatăl Alexandrei povestește cum și-a dat seama că fata a dispărut

Tatăl Alexandrei Măceșanu (15 ani), fata răpită în Caracal și violată de Gheorghe Dincă, a relatat joi seară la Antena 3 cum a ajuns familia să reclame dispariția la poliție:

'Le multumesc tuturor celor care ne ajuta. Nu mi-am pierdut increderea, cred ca este in viata. Astept sa o vad. Si eu si sotia mea credem ca este vie. Cand am venit acasa, sotia a zis ca de pe la ora 14.00 - 15.00 nu mai raspundea la telefon. Am sunat la prietenele ei, nimeni nu stia de ea. Am cautat, am intrebat, nimic. Atunci ne-am dat seama ca e ceva. Telefonul ei a fost inchis”.

Ioan Măceșanu a subliniat că, din punctul lui de vedere, căutările ar fi trebuit să înceapă încă de miercuri seară, când a mers la secția de poliție pentru a raporta dispariția Alexandrei.

Însă polițiștii i-au spus să revină a doua zi, dacă fata nu revine acasă.

„Toți spun că o să apară, că așa sunt fetele, că așa e vârsta”, a zis el.

Tatăl fetei a mai spus că ea nu pleca niciodată de acasă fără să anunțe. „Când pleca întreba „Tati, mă lași?”. (...) Noi pentru ea am fost mai mult decât părinți, vorbeam orice, învățam, mă întreba dacă e bine. Ne consultam, nu am cuvinte”, a mai spus acesta.

„Un copil vesel, tot timpul cu zâmbetul pe buze, muncitoare, deșteaptă, ați văzut cum vorbea la 112, era politicoasă. Avea note bune, nu am cuvinte”, a spus Ioan Măceșanu, la Antena3.

Întrebat ce voia să devină Alexandra, acesta a spus: „Visa să devină polițistă. Tot timpul se uita la filme polițiste și de groază și la știri. Știa tot ce se întâmplă”.

