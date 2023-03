Tatăl lui Max Verstappen, lipsă de fair-play la finalul cursei de la Jeddah: fanii l-au taxat imediat /Video

Verstappen Jr., campionul mondial în exercițiu, a revenit de pe locul 15 pentru a semna o altă dublă Red Bull la Marele Premiu al Arabiei Saudite, unde Sergio Perez a obținut prima sa victorie a sezonului din pole position. Dar acest lucru nu pare să-i mulțumească pe niciunul dintre cei doi Verstappen, cel mai tânăr dintre cei doi tată și fiu comentând după aceea că "nu este aici pentru a fi al doilea".

Același lucru se poate spune și despre tatăl Jos, după ce camerele de luat vederi au surprins reacția bărbatului în vârstă de 51 de ani la prima victorie a anului pentru Perez (și a cincea în F1 în general). Echipa de ingineri și fanii de la Red Bull au putut fi văzuți bucurându-se cu mexicanul în paddock după ce și-a asigurat cea mai timpurie victorie în orice sezon de F1 de până acum.

Dar, în ciuda faptului că făcea parte din acea mulțime, Jos nu a reușit nici măcar să schițeze un zâmbet pentru colegul fiului său, care a trecut linia de sosire la Jeddah cu aproximativ cinci secunde înaintea lui Max. Mulți fani au fost neîncrezători în fața imaginii, un utilizator de pe Twitter catalogând atitudinea sa drept "josnică".

Reacția lui Jos Verstappen i-a scandalizat pe fani, care au comentat pe Twitter atitudinea distantă a tatălui lui Max Verstappen. Câteva dintre ele:

„Jos Verstappen nu merită absolut nimic pe lumea asta! O persoană foarte rea”

„Faptul că Jos Verstappen nici măcar nu l-a felicitat pe Sergio Perez demonstrează cu exactitate cât de toxice sunt lucrurile în culisele Red Bull

„Jos Verstappen nici măcar nu se preface că ar fi fericit pentru Perez”

„E un model groaznic pentru generațiile viitoare. Ce atitudine îngrozitoare în timp ce Sergio sărbătorește victoria! O victorie obținută pentru aceeași echipă la care pilotează și fiul său, care a fost al doilea!”

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations ???? pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw