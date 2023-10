Tatăl ostaticei de origine română care vorbeşte în videoclipul Hamas: Ne-am simţit uşuraţi să vedem că este în viaţă şi că o vedem

Tatăl ostaticei israeliene de origine română care apare, alături de alte două femei, şi vorbeşte în videoclipul Hamas dat publicităţii luni a declarat că familia a fost fericită să vadă dovada că ea este în viaţă, relatează The Times of Israel.

"Ne-am simţit uşuraţi să vedem că este în viaţă şi că o vedem, pentru că, până astăzi, nu ştiam niciun detaliu", a declarat, într-o conferinţă de presă, Ramos Aloni, care, născut în România, are dublă cetăţenie, română şi israeliană, potrivit presei române.

Aloni a vorbit despre Danielle Aloni, sora sa, Sharon, precum şi despre gemenele sale în vârstă de 3 ani, nepoata de 5 ani şi ginerele David, despre care se crede că sunt ţinuţi ostatici în Gaza.

"Am fost lăsaţi ca o familie de patru persoane, dintr-o familie de 10", a arătat Aloni. "Daniel şi Sharon, fetelor, vă vedem, vă iubim, vă auzim, ne gândim la voi în fiecare minut şi secundă, şi vă vom aduce acasă, amin", a spus Aloni.

El a cerut Crucii Roşii să ia iniţiativa şi să verifice starea tuturor ostaticilor, menţionând că fiica sa ia medicamente şi are nevoie de ele zilnic.

De asemenea, Ramos Aloni a cerut Qatarului să facă tot ce poate pentru a obţine eliberarea tuturor captivilor luaţi de Hamas la 7 octombrie - în total, 239 de persoane, potrivit ultimului bilanţ al Israelului.

Şeful Mossad, David Barnea, a efectuat o vizită în Qatar în weekend pentru a lua parte la discuţii privind un eventual acord de eliberare a ostaticilor din Gaza, potrivit mai multor relatări ale presei israeliene care citează oficiali israelieni sub acoperirea anonimatului, ceea ce indică în general o scurgere coordonată, menţionează The Times of Israel. În timpul discuţiilor s-ar fi făcut progrese, dar nu s-a ajuns la un acord, au declarat sursele.

Şi secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat luni cu prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, despre războiul din Gaza, potrivit Departamentului de Stat. Aceştia au discutat despre situaţia umanitară din Gaza, despre eforturile de eliberare a ostaticilor din enclavă, despre asigurarea unei treceri sigure pentru cetăţenii americani şi străini care doresc să plece din Fâşia Gaza şi despre eforturile de a asigura intrarea mai multor ajutoare umanitare în teritoriu, se arată în comunicatul Departamentului de Stat.