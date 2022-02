Team-managerul Florin Răducioiu: Nu cred că fanii trebuie să conducă clubul Dinamo

Team-managerul FC Dinamo, Florin Răducioiu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu este normal ca un club să fie condus de suporteri. El a făcut această afirmaţie după ce au apărut informaţii că fanii din Programul DDB negociază revenirea lui Duşan Uhrin pe banca echipei "alb-roşii", anunță news.ro.

"Rezultatele nu sunt cele pecare le aştepteam, chiar dacă am jucat cu echipe extrem de bune. Din fericire, în fotbal vine întotdeauna următorul meci. E un meci complicat (n.r. - cu CS Universitatea Craiova), încercă să facem un meci bun şi să obţinem un rezultat bun. Cum să obţinem rezultatul ăsta? Habar n-am!. Nu ne permitem să transmitem echipei şi suporterilor care sunt alături de echipă o stare de spirit negativă. Încă mai sunt şanse, mai sunt meciuri. Ne lipsesc rezultatele. (n.r. - dacă un club poate fi condus de fani) E o situaţie inedită de câţiva ani la Dinamo, eu sunt aici de câteva săptămâni, apreciez că suporterii ajută din punct de vedere financiar clubul într-un moment foarte complicat. Dar nu cred că fanii trebuie să conducă clubul Dinamo. Nu vreau să intru în polemică cu nimeni, dar în momentul de faţă, nu avem decât să ne concentrăm cât putem de bine şi să obţinem în cele câteva meciuri care mai sunt bune rezultate bune şi după aceea vom vedea care va fi situaţia. Dar nu cred că fanii trebuie să conducă clubul. Apreciem enorm ce fac, dar asta e părerea mea şi nu cred că este acum momentul ideal, propice de a vorbi despre schimbarea antrenorului. Rezultatele nu ne ajută, dar nu cred că asta e problema şi nu ne face bine să vorbim de un posibil înlocuitor al lui Flavius. E un punct de vedere al lor, îl respectăm, dar nu este acum momentul să vorbim de asemenea lucruri. Vină avem toţi, vina este a jucătorilor... E clar că ceva nu funcţionează. Rezultale sunt negative, evident sunt probleme, ceva nu este în regulă acum. Ne trebuie o serie pozitivă, nu ştiu cum o să facem, vedem mâine ce se va întâmpla. Nu regret că am venit la Dinamo, ştiam ce dificultăţi vor fi, eu am un rol lângă antrenor, încerc să-l ajut şi am o colaborare foarte bună cu el. Nu mulţi au ajutat clubul, toţi au fost când a fost bine, eu am venit când este o situaţie extrem de rea. Voi avea un mare regret dacă vom retrograda, dar nu vreau să mai pronunţ naibii acest cuvânt!", a spus Răducioiu.

Antrenorul Flavius Stoican este convins în continuare că poate salva echipa de la retrogradare.

"Dacă vom reuşi să câştigăm cu CSU Craiova, va fi o surpriză pentru toată lumea. Încercăm să facem acest lucru, chiar dacă starea de spirit nu este la cotele pe care eu mi le doresc, important este să nu cedăm. Întâlnim o echipă bună, care se bate la primele locuri, dar nu trebuie să dezarmăm. (n.r. - despre posibila lui înlocuire cu Dusan Uhrin) În general, atunci când nu sunt rezultate, oamenii caută să găsească soluţii. Dar până când va fi o soluţie clară, eu sunt aproape de aceşti băieţi, pentru că sunt convins că această echipă nu va retrograda. Merg pe dorinţa lor de a reuşi. Ştiu că au potenţial, ştiu că timpul este inamicul nostru, dar cred în dorinţa lor de a salva această echipă de la retrogradare. Nu am discutat (n.r. - cu conducerea DDB). Avem probleme şi în alcătuirea echipei. Ieri am venit de la Botoşani, astăzi avem ceva probleme. Sunt suspendaţi Patriche şi Ivanovschi, îmi puneam mari speranţe în Azankpo, dar din discuţiile cu doctorul este incert, Tomozei este accidentat, mă bucur că revin Răuţă şi Matei, gândul meu este la cum vom alinia un 11 aşa cum ne dorim să facem faţă celor de la Craiova. Plus o problemă a lui Gabi Torje (n.r. - decesul tatălui său) şi vreau să-i spun condoleanţe familiei lui şi să aibă grijă de mama lui, că are nevoie. (n.r. - dacă a discutat cu preşedintele Iuliu Mureşan) Domnul preşedinte Mureşan îşi doreşte la fel de mult cum îşi doreşte cel mai împătimit suporter să ieşim din situaţia asta. Are momentele lui de tristeţe, a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a salva această echipă. Este un om puternic, indiferent de supărările oamenilor din jur nu trebuie să cedeze. Nu l-am văzut fericit, nu este fericit, de când a sosit la Dinamo, de şapte, opt luni, nu l-am văzut în vreo zi să fie fericit. Vrem să câştigăm toate meciurile, pentru că diferenţa de valoare dintre echipe nu este atât de mare. Diferenţele sunt făcut de momentele delicate din timpul meciurilor, de deciziile din acea fracţiune de secundă, dacă marcăm sau dacă greşim şi marchează adversarul. Nu mi-am făcut un calcul privind punctajul (n.r. - până la finalul sezonului regulat), dar vrem să scoatem puncte, începând cu cei de la CSU Craiova, chiar dacă va fi o surpriză dacă noi vom reuşi lucrul acesta. Vrem să schimbăm şi viitorul, pentru că toată lumea vede viitorul spre retrogradare, iar noi, eu, Radu, jucătorii, trebuie să schimbăm această realitate. Cred că vom reuşi pentru că văd dorinţa jucătorilor de a încerca, nu îi văd indolenţi, superficiali, sunt anumite faze din timpul meciului când lasă impresia asta, dar eu trebuie să le corectez. Vrem să schimbăm opinia oamenilor prin rezultate. Este cea mai grea provocare din cariera mea. Dacă era o situaţie confortabilă şi era bine, sigur eu nu eram aici, poate nici Radu. Nu am luat în calcul retrogradarea, ne gândim doar la salvarea de la retrogradare şi chiar credem când spunem lucrurile astea. Nu ne-am gândit atât de departe. (n.r. - dacă este deranjat de criticile lui Cornel Dinu) Păi dacă astea este realitatea? Oamenii nu mai cred.Ce să spun? Nu e adevărat? Este perfect adevărat, omul nu mai crede şi nu numai mister Dinu. Dar nu trebuie să cedăm, indiferent de critici", a spus Stoican.

Dinamo va evolua, joi, de la ora 19.55, pe teren propriu, cu CSU Universitatea Craiova, în etapa a XXV-a a Ligii I.