Televiziunea rusă foloseşte Crăciunul ca obiect de propagandă împotriva UE / VIDEO

Moscova profită de sărbătorile de la sfârşitul anului pentru a difuza un mesaj de propagandă antieuropean, printr-o publicitate difuzată de postul Russia Today (RT), potrivit căreia europenii au petrecut 2021 în abundenţă, în 2022 au făcut sărbătorile în beznă, iar în 2023 vor fi constrânşi să-şi mănânce animalele de companie, relatează BFMTV, conform news.ro.

Acest clip promoţional, difuzat pentru prima oară în Europa de către jurnalistul Francis Scar de la BBC Monitoring, se doreşte un avertisment adresa cetăţenilor europeni în privinţa consecinţelor energetice ale susţinerii Ucrainei de către Uniunea Europeană (UE), în contextul în care războiul rus lansat de Kremlin durează de zece luni.

În prima secvenţă - o scenă din 2021, o familie sărbătoreşte Crăciunul, iar o fetiţă primeşte cadou un hamster care poartă un papion.

În anul următor, în aceeaşi perioadă, tatăl fetei este nevoit să construiască un sistem prin care să transforme roata hamsterului în generator, pentru a ilumina bradul de Crăciun.

În ultima secvenţă, în 2023, familia trăieşte în mod evident în cea mai mare sărăcie şi frig. tatăl găseşte în supă papionul hamsterului, care sugerează că soţia sa a fost nevoită să gătească animalul de companie pentru ca familia să supravieţuiască.

”Crăciun fericit «antiruşilor»! Dacă presa voastră nu vă spune totul, RT este disponibil cu un VPN”, scrie la sfârşitul clipului.

Difuzarea Russia Today (RT) este interzisă în statele membre UE de la începutul invaziei ruse a Ucrainei, la 24 februarie.

”Rusia nu încearcă nici măcar să-şi disimuleze şantajul economic”, reacţionează corespondentul France 24, Dave Keating, la fel ca istoricul militar Cédric Mas.

UE este şantajată energetic de către Moscova, un important furnizor de gaze naturale la nivel mondial, vizat de de sancţiuni europene de la începutul războiului din Ucraina şi care ameninţă să perturbe, ca represalii, aprovizionarea cu gaze naturale, eventuală să o taie de tot.

La începutul lui decembrie, preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat Occidentul să ”reducă producţia” de petrol rusesc, ”atât de de necesar”, la câteva zile după ce UE, G7 şi Australia au plafonat preţul petrolului rus la 60 de dolari barilul, cu scopul de a limita veniturile obţinute de Moscova în vederea finanţării ofensivei sale militare în Ucraina.

Europenii caută să cumpere gaze naturale, în cantitate mai mare, de la alţi furnizori din lume, precum Norvegia, Qatar sau Algeria, după ce aliatul lor american a anunţat recent că nu-şi poate creşte în mod semnificativ exporturile de gaze naturale lichefiate (GNL), din cauza capacităţii de producţie limitată.

Riscul penuriei de energie afectează mai multe state membre UE, care şi-au îndemnat cetăţenii să reducă consumul în această iarnă, precum Germania şi ţări din Europa de Est, foarte dependente de gazele naturale ruseşti.

The Kremlin dump "Russia Today" congratulated the Europeans on the "Russophobic Christmas", talking about how Europe "freezes" without electricity, receiving electricity with the help of a hamster in a wheel... pic.twitter.com/Jz3rGi4i6H