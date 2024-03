Tensiuni extreme au erupt între Pakistan și Afganistan. Bombardamente violente si amenințări extreme

În replică, Talibanii afgani au anunțat că atacă pozițiile militare pakistaneze de peste graniță, ca răzbunare pentru atacurile aeriene pakistaneze împotriva talibanilor pakistanezi din Afganistan, care au făcut 8 morți în urmă cu câteva ore.

”Către ora (locală) 3.00 (0.30, ora României), duminică, aeronave pakistaneze au bombardat case ale unor civili (...) în provincia Paktika (...) şi au ucis şase persoane”, iar ”în provincia Khost (...) au fost ucise două femei”, a anunţat un purtător de cuvânt al Guvernului taliban, Zabihullah Mujahid.

Afganistanul ”condamnă ferm aceste atacuri”, declară purtătorul de cuvânt, care denunţă o ”încălcare a suveranităţii” Afganistanului.

”Aceste atacuri pot avea consecinţe pe care Pakistanul nu va fi capabil să le controleze”, ameninţă el.

”Poporul Pakistanului şi noul Guvern civil nu ar trebui să lase nişte generali să dea curs unor politici eronate (...), care să aducă atingere relaţiilor celor două ţări musulmane vecine prin asemenea acţiuni neruşinate”, declară el.

După revenirea la putere a talibanilor la Kabul, în 2021, tensiuni la frontieră între cele două ţări au crescut.

Pakistanul susţine că grupări armate precum talibanii pakistanezi din cadrul Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), desfăşoară atacuri planificate de pe teritoriul afgan, la o frontieră poroasă.

Aceste atacuri au loc la două zile după ce atacatori au ucis şapte militari în nord-vestul Pakistanului, în districtul Waziristanul de Nord, în apropierea frontierei cu Afganistanul.

Acest atac a fost atribuit de către preşedintele pakistanez Asif Ali Zardari unor ”terorişti”.

El a ameninţat că Islamabadul îi va răspunde ”cu fermitate” şi ”indiferent cine sunt autorii şi ţara din care provine”.

Guvernul afgan a negat întotdeauna că găzduieşte grupări armate străine şi dă asigurări că nu va permite nimănui să folosească teritoriul afgan pentru a lansa atacuri împotriva vecinilor săi.

”Bombardamente au avut loc” la Khost, a declarat AFP directorul Departamentului Informaţiilor şi Culturii al provinciei Ahmad Osmani.

El a evocat ”avioane de luptă şi drone (care) survolau” zona.

O sursă din cadrul TTP declară luni sub protecţia anonimatului că nouă persoane au fost ucise în bombardamente numai în provincia Paktika.

”O casă a fost vizată, iar două femei şi şapte copii au fost ucişi”, declară el într-un mesaj trimis AFP.

Tiruri ale armatei pakistaneze în estul Afganistanului, în aprilie 2022, s-au soldat cu aproximativ 50 de morţi. Islamabadul a cerut Kabulului ”măsuri dure” împotriva combatanţilor care-i atacă teritoriul.

The Afghan Taliban have announces that they are attacking Pakistani military positions across the border in revenge for the Pakistani airstrikes against the Pakistani Taliban in Afghanistan which killed 8 a few hours ago.



Significant escalation taking place.



