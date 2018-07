Teodorovici, anunț de ultimă oră pentru Iohannis: 'Statul trebuie să recupereze banii. Suma este clară'

Statul trebuie să recupereze aproximativ 1,2 milioane de lei de la familia Iohannis, a declarat ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, care a anunțat că ANAF a demarat acțiunea de recuperare a sumei încasată drept chirie, în urma unui imobil pe care președintele Klaus Iohannis l-a pierdut în instanță.

„Nu sunt genul care să acționeze la comandă și nu înțeleg această abordare, la mine nu este cazul. (...) Vorbim de un imobil din strada Nicolae Bălcescu din Sibiu, acel imobil care în perioada 2001-2015 a aparținut familiei Iohannis și a mai fost încă o persoană. Statul trebuie să-și recupereze sumele aferente acelei perioade. Astăzi, statul nu este drept proprietar al acelui imobil. (...) Asta înseamnă că se poartă discuția între cine este proprietarul imobilului din strada Nicolae Bălcescu, fie statul român, fie o altă persoană care a dispus în instanță o astfel de acțiune, revendicând o parte a acelui imobil. Discuția se poartă între cine este proprietar. Sigur, familia Iohannis nu mai are niciun fel de drept asupra acelui imobil. (...) Trei persoane au fost care au beneficiat de acele chirii. Sumele au fost 1,28 milioane chiria pentru care s-a plătit impozit de către familia Iohannis de 154.160. Deci, suma este clară. De asemenea, impozitul. (...) Suma de aproximativ 2,6 milioane trebuie să fie recuperată de statul român. Noi spunem că statul român este propietarul acelui imobil. (...) Deci din partea familiei Iohannis 1,28 milioane de lei plus cealaltă parte implicată, ambele părți trebuie să plătească către stat această sumă de 2,6 milioane de lei”, a spus Teodorovici, care a adăugat că Iohannis are datoria morală de a returna banii către stat.

„Când tu știi că trebuie să dai suma, fii model și plătește statului român. Trebuie să fie un model pentru noi toți. Ar fi bine să fie o pildă de urmat. Eu asta aș face. Fiecare zi de întârziere va atrage și dobânzi", a mai spus ministrul Teodorovici.