VIDEO Teroare la Tel Aviv: cel puțin doi morți și patru răniți într-un atac 'terorist'; poliția a cerut locuitorilor să stea în case

Cel puțin două persoane au murit și patru au fost grav rănite într-un atac armat produs joi în centrul orașului Tel Aviv, cel mai recent din mai multe atacuri în care au fost ucise 13 persoane în ultima lună, relatează Reuters, informează Mediafax.

Un oficial al unui spital israelian a declarat că două persoane au fost ucise. Serviciul de ambulanță Magen David Adom a declarat că a transportat la spital șase persoane cu răni grave.

Poliția, care îl caută pe atacator, le-a spus locuitorilor să rămână în casă.

"Un terorist a deschis focul de la mică distanță și apoi a fugit pe jos. Mai multe persoane sunt rănite", a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Eli Levy, la postul de televiziune Canal 13. "Nu vă părăsiți casele. Nu scoateți capul pe fereastră. Nu vă apropiați de balcoane", a spus el.

Imaginile de televiziune au arătat ofițeri înarmați alergând pe strada Dizengoff, o stradă comercială importantă, și pe străzi secundare mai mici, încercând să dea de urma atacatorului.

Half a dozen injuries in Tell Aviv, after unknown gunman shot on Israeli settlers on Dizengoff Street. Motives unknown.



This shooting happens at the hight of an Israeli military operations to deter security events. pic.twitter.com/rTOEntDqo3