Textul moțiunii de cenzură inițiată de PNL: acuzații grave la adresa Guvernului Dăncilă/ DOCUMENT

Liberalii au finalizat negocierile cu forțele de opoziție, dar și ultimele retușuri pe textul moțiunii de cenzură. STIRIPESURSE.RO vă prezintă textul moțiunii inițiate de PNL: "Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!".

”MOŢIUNE DE CENZURĂ

Ca să reconstruim România, Guvernul Dăncilă trebuie demis de urgenţă!

Domnule Preşedinte al Senatului,

Domnule Preşedinte al Camerei Deputaţilor,

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Doamnă Prim-ministru,

Doamnelor şi domnilor miniştri,

Această moţiune de cenzură porneşte de la o realitate incontestabilă. Guvernul nu mai are majoritate parlamentară şi nu mai are legitimitatea politică pentru a guverna ţara. În orice democraţie funcţională, atunci când Guvernul nu mai are susţinerea Parlamentului, prim-ministrul îşi dă demisia, fără să mai aştepte depunerea unei moţiuni de cenzură. Cel mai firesc ar fi fost ca Guvernul Dăncilă să plece imediat după votul din 26 mai, atunci când românii au dat cea mai zdravănă lecţie acestui guvern care a acţionat împotriva intereselor generale ale ţării, împotriva românilor.

Doamnelor şi domnilor,

În ultimul timp, doamna Prim-ministru Viorica Dăncilă ne-a demonstrat că nu are nici măcar acea singură calitate pe care liderii PSD o lăudau la învestitura domniei sale – aceea de a fi ”neconflictuală”. Dimpotrivă, de câteva luni, de când a mărturisit că s-a eliberat de Liviu Dragnea, doamna Dăncilă ne-a arătat adevarata sa faţă, transformând funcţia de prim-ministru într-un instrument de vendetă la adresa adversarilor săi politici şi într-o modalitate eficientă de a face foarte mult zgomot, pentru a acoperi eşecul total al unei guvernări, care s-a demonstrat a fi cea mai tragică farsă pentru România. Neconflictuala doamnă Viorica Dăncilă i-a încurajat pe colegii săi să profereze mesaje naționalist-șovine la adresa minorităților naționale și nu a sancționat derapajele grave din discursurile pline de ură. Niciun ministru din Guvern nu s-a disociat de acest comportament anti-european.

„Lipsa de competenţă” sau „impotenţa guvernării” sunt aprecierile corecte care au venit chiar din interiorul partidelor de guvernare. În doi ani şi opt luni, s-au perindat prin Guvern peste 80 de miniştri, dintre care unii au fost de cea mai slabă calitate, numiţi nu pentru a creşte performanţele actului guvernamental, ci pentru a tranzacţiona voturi şi interese în interiorul principalului partid de guvernare.

Guvernul Dăncilă poate să fie numit guvernul şanselor ratate pentru România. Deşi ţara noastră a traversat o perioadă economică favorabilă, cu ritmuri de creştere importante, guvernele PSD nu au demarat niciun proiect major pentru infrastructura românească. Este foarte simplu să împrumuţi ţara, ştiind că factura acestor împrumuturi va fi plătită de generaţiile viitoare. Este extrem de grav că nu s-a construit nimic cu banii împrumutaţi la dobânzile împovărătoare pe care le plătim cu toţii. Guvernul PSD ar fi putut să investească o parte din aceşti bani măcar într-unul dintre proiectele prioritare de investiţii ale României. Unele dintre aceste proiecte se regăsesc chiar între promisiunile făcute de PSD în anul 2016, atunci când au smuls votul românilor printr-o fraudă de încredere.

România pierde oportunităţi în fiecare zi cu acest Guvern în funcţie. De exemplu, peste câteva luni intrăm în anul 2020 şi constatăm că aproape 6,4 miliarde de euro din fondurile europene alocate României nici măcar nu au fost cerute de la Uniunea Europeană. Oare cine să le ceară, oare cine să scrie proiectele finanţabile, atâta vreme cât ministerele au fost populate cu activişti şi clienţi de partid ai PSD, care nici nu ştiu şi nici nu vor să aducă în România fondurile gratuite pentru dezvoltarea ţării.

Lipsa acută a investiţiilor ne-a dus în situaţia de a vedea cu ochii noştri cum se degradează şi ceea ce s-a construit anterior. Parcă pentru a ne sfida pe toţi, doamna Dăncilă continuă să se laude că „a scos ţara din noroaie” şi că „investiţiile publice sunt o prioritate”. Din păcate pentru români şi pentru România, sub Guvernul Dăncilă am avut cele mai slabe alocări pentru investiţii din ultimii 15 ani, raportate la Produsul Intern Brut. Dacă în anul 2008 volumul total al investițiilor raportat la PIB era de 38%, acesta a scăzut la doar 22% în prezent. Autostrăzi noi nu se construiesc, ci doar se desenează pe harta ţării şi se promit în continuare. Iar, dacă socotim datele raportate de Ministerul Finanțelor Publice pentru primele șapte luni ale anului, investițiile publice, ca procent în PIB, vor atinge în 2019 recordul negativ absolut pentru ultimele două decenii.

Autostrada Unirii, Autostrada Moldovei, cea a Olteniei sau Autostrada Sibiu-Piteşti nu au avansat nici măcar cu un singur centimetru sub guvernarea PSD. Pe calea ferată trenurile deraiază aproape săpătămânal din cauza infrastructurii degradate, iar viteza de deplasare a trenurilor a ajuns sub cea a trotinetelor electrice!

Nu aţi blocat doar investiţiile publice, ci aţi gonit şi investitorii privaţi din economie. Încrederea în economia românească este în declin, în primul rând din cauza faptului că legislaţia economică se modifică aproape săptămânal. Ce investitor ar mai risca să aducă bani şi locuri de muncă bine plătite în România, ştiind că regulile jocului se schimbă peste noapte? Adunând numărul de modificări pe care Guvernul Dăncilă le-a făcut Codului fiscal, constatăm că acestea sunt mai numeroase decât zilele dintr-un an.

Cine mai poate să aibă încredere în doamna Dăncilă, când domnia sa promitea în anul 2018, de la tribuna Parlamentului, că „atâta timp cât voi fi prim-ministru nu voi introduce nicio taxă nouă”, iar câteva luni mai târziu semna Ordonanţa Lăcomiei prin care a introdus taxe noi şi a distrus puterea de cumpărare a românilor? Guvernul Dăncilă este guvernul care a scumpit viaţa tuturor într-un ritm ameţitor şi care a înăbuşit toate creşterile de venituri, prin facturi aproape duble la utilităţi şi prin preţuri uriaşe la alimentele de bază.

Companiilor profitabile de stat li s-au confiscat miliarde de euro din banii care erau destinaţi investițiilor, pentru a fi viraţi peste noapte la bugetul stat. Pentru acest motiv, puţinele companii de stat profitabile pe care le mai avem în economie nu au mai realizat proiecte prin care să se dezvolte sau să se modernizeze, cu riscul apariţiei unor avarii majore în infrastructura naţională. Să nu ne mire dacă vom afla că unele dintre aceste companii au trecut deja de la profitabilitate la pierdere!

Deficitul de cont curent s-a dublat într-un timp record, din cauză că modelul economic greşit al PSD a împins România să consume tot mai mult din import şi să ajute, astfel, economiile altor state, nu pe producătorii români. În consecinţă, preţurile au crescut, lună de lună, ducându-ne la cea mai mare inflaţie din UE şi la o monedă naţională tot mai slabă, care continuă să se devalorizeze.

Aproape toţi indicatorii economici stau din ce în ce mai rău. Dacă, în anul 2017, România îndeplinea toate criteriile de la Maastricht necesare adoptării monedei unice europene, respectiv: deficitul bugetar, rata inflaţiei, datoria publică raportată la PIB, cursul de schimb şi dobânzile pe termen lung, astăzi, numai raportul dintre datoria publică şi PIB mai corespunde criteriilor nominale de convergenţă la euro. Însă, şi acest indicator a fost puternic dezechilibrat prin măsurile Guvernului, doarece o mare parte dintre cheltuielile angajate în prezent vor genera o presiune uriaşă asupra bugetului şi asupra banilor care trebuie împrumutaţi în anii următori.

Guvernul României nu vrea să audă niciunul dintre avertismentele instituţiilor financiare care spun că România a devenit, în ultimii aproape 3 ani, statul cel mai vulnerabil din Uniunea Europeană, în faţa unei posibile crize economice sau a unei recesiunii. Cauza – toate resursele financiare din ţară au fost epuizate, cele împrumutate au fost dirijate preponderent către consum, iar pentru investiţii publice s-au cheltuit, de la un an la altul, tot mai puţini bani.

Doamnă prim-ministru,

Noul an şcolar a început deja, iar situaţia din învăţământ se înscrie în acelaşi peisaj dispreţuitor pentru elevi, părinţi, şcoală şi dascăli cu care ne-am obişnuit în ultimii ani. Manualele noi nu sunt gata nici anul acesta, renovările unităţilor şcolare sunt sub ceea ce era necesar, iar subfinanţarea cronică persistă. Altfel spus, Guvernul nu dă doi bani pe soarta şcolii româneşti, deşi este condus de un fost profesor de liceu tehnologic. Dimpotrivă, ori de câte ori are ocazia, Guvernul Dăncilă mai taie câte ceva din bugetul oricum modest al educaţiei, pentru a dirija banii către nevoile baronilor locali ai PSD. Mărturie stă şi ultima rectificare bugetară, prin care doamna Dăncilă a tăiat, fără să clipească, peste 1 miliard de lei de la învăţământ, deşi cunoaşte foarte bine cât de subfinanţată este şcoala românească.

Chiar dacă aţi ştiut că banii la buget nu vă ajung nici pentru educaţie, nici pentru sănătate şi nici pentru investiţii, v-aţi pus semnătura pe textul unei ordonanţe de urgenţă cu puternice vicii de neconstituţionalitate, prin care aţi instituit noi pensii speciale, noi privilegii financiare, pentru alte categorii de beneficiari din sistemul public. Aţi sfidat, astfel, atât Parlamentul care ar fi trebuit să legifereze în această materie, cât şi Curtea Constituţională care s-a pronunţat deja, fără echivoc, asupra nenumăratelor prevederi neconstituţionale din aşa-zisul Cod administrativ.

Ne uităm cum România pierde şansa de a construi spitale regionale, bine dotate, din bani europeni. PSD a promis iniţial 8 spitale regionale şi unul metropolitan, după care a spus că mai întâi se fac 3, la Cluj, Craiova şi Iaşi, pentru ca în final să nu construiască niciunul.

Spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii au cele mai grave probleme, atât din cauza dotărilor deficitare, cât şi a spaţiilor necorespunzătoare pentru un act medical de calitate. Nu faceţi investiţii trainice în aceste spitale, ci continuaţi să risipiţi banii publici pentru plata unor studii de prefezabilitate, de fezabilitate, a unor ghiduri arhitecturale, pentru proiecte tehnice şi servicii de expertiză, care, peste ani, se vor dovedi, din nou, total inutile.

Nici măcar medicină de familie nu se mai poate face în România, pentru că nu sunteţi în stare să remediaţi nesfârşitele probleme ale cardului de sănătate. Vă bateţi joc de o populaţie întreagă care plăteşte enorm din propriile venituri pentru a se putea trata într-o unitate sanitară din România.

Acest Guvern este pe cale să-şi mai bată încă o dată joc de românii din diaspora, prin încercările disperate pe care le face pentru a bloca dreptul constituţional al acestora de a vota. Nimic nu ne garantează faptul că PSD nu-i va supune pe românii din străinătate la aceleaşi umilinţe ca la alegerile prezidenţiale din 2014 sau la alegerile europarlamentare şi referendumul din 26 mai 2019. Posibilitatea votării prin corespondenţă este aproape necunoscută de către românii din afara frontierelor, pentru că Guvernul nu i-a informat la timp pe oameni de existenţa acestei modalităţi de vot, abia legiferate. Mai mult decât atât, secţii noi de votare în marile comunităţi de români din străinătate nu au fost încă stabilite, iar pregătirea votului este gestionată absolut deficitar. Şi, de parcă nu ar fi suficient, ministrul finanţelor publice încearcă să-i descurajeze pe cei care vor să voteze prin corespondenţă, ameninţându-i deja cu impozite şi taxe pregătite de ANAF.

Deşi a produs atâtea tragedii în România, doamna Viorica Dăncilă nu s-a deranjat să elimine recursul compensatoriu, adică acea modalitate prin care au fost eliberate şi persoane condamnate pentru infracţiuni cu violenţă care, între timp, au şi recidivat. Nici recidivele înfricoşătoare ale acestora nu v-au impresionat, doamnă prim-ministru? Când primeaţi ordine de la fostul şef de partid, imediat făceaţi şedinţă de guvern şi aprobaţi ordonanţe de urgenţă care au mutilat sistemul judiciar din România.

Guvernarea PSD a transformat România într-o ţară nesigură pentru cetăţenii săi. Infracţionalitatea, în loc să fie combătută, pare a fi fost stimulată, ajungându-se la situaţia inacceptabilă în care clanuri de interlopi au acţionat nestingherit, uneori chiar în complicitate cu reprezentanţi ai autorităţilor statului. Tragedia de la Caracal, dar şi multe alte cazuri din ţară sunt proba vie a acestei situaţii. Incapacitatea statului de a-i proteja pe cetăţeni se vede şi în cifrele pe care ni le oferă Ministerul Afacerilor Interne, care ne spun că numai în prima jumătate a acestui an s-au înregistrat la nivel naţional aproape o mie de infracţiuni de viol şi 112 infracţiuni de omor.

După toate evenimentele din această vară, care au zguduit toată ţara, doamna Viorica Dăncilă ar fi trebuit să demareze o reformă amplă a Ministerului Afacerilor Interne şi a Poliţiei Române, până la ultima secţie de poliţie din ţară. Reformarea din temelii a acestor instituţii ar fi trebuit să înceapă, în primul rând, de la modul în care sunt numiţi şefii acestor structuri abilitate prin lege ca să-i apere pe cetăţeni. Incompetenţii dovediţi, cei cu probleme de integritate şi cei care nu au reuşit să obţină nici măcar nota de trecere la un concurs ar fi trebuit să plece a doua zi!

Din păcate, Guvernul Dăncilă nu a făcut decât să mai păcălească o dată populaţia, adică să schimbe scaunele între unii şefi din poliţie sau din minister, pe unii să-i mângăie pe umăr, pe alţii să-i trimită la pensie şi pe cei de care n-a putut să scape, să-i promoveze.

Pentru Guvernul Dăncilă, incompetenţa combinată cu obedienţa este reţeta succesului în carieră! Aşa se face că doamna prim-ministru tolerează şi stimulează modul în care sunt conduse televiziunea şi radioul public. Din momentul în care aceste două instituţii au ajuns să fie finanţate exclusiv de la bugetul de stat, prin semnătura Guvernului, ele nu-şi mai respectă nici statutul şi nici rolul fundamental de a informa în mod imparţial şi corect populaţia. Şefii acestora acţionează discreţionar, risipesc bani publici pentru deplasări de lux şi interese personale, se manifestă dictatorial în relaţiile cu angajaţii şi au trecut la capitolul „confidenţial” aproape tot ceea ce fac ei cu banii publici. Înţelegem de ce îşi permit aceste lucruri, pentru că aşa cum arată politica editorială a posturilor publice de radio şi de televiziune, aceasta pare să fie mai întâi aprobată în CEx-ul PSD şi mai apoi comunicată angajaţilor.

Pe fondul eşecului general al guvernării, doamna Dăncilă vrea să-i mai păcălească încă o dată pe români, cu aşa-zisa restructurare a Guvernului, cu ajustarea programului de guvernare şi cu faptul că de mâine, cine ştie, poate se apucă să guverneze bine. Abia acum aţi văzut, doamnă prim-ministru, faptul că România are cel mai mare şi mai ineficient guvern din Europa, cu 27 de miniştri şi alţi peste 150 de secretari de stat? Abia acum aţi constat că programul de guvernare pe care vi l-aţi asumat este cea mai mare înşelătorie post-comunistră şi vreţi să-l modificaţi?

Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi,

Faceţi un bine României şi românilor şi votaţi demiterea celui mai nociv guvern pe care l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din economia României, din sistemul de învăţământ, din sistemul de sănătate, din instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate pentru România, subdezvoltare şi adâncirea problemelor macroeconomice.

Demiterea Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie esenţială pentru intrarea României în normalitate.

Această moţiune ne oferă şansa să reconstruim România din temelii.

Sub guvernele PSD, dar mai ales sub guvernarea doamnei Viorica Dăncilă, un număr uriaş de români au părăsit ţara, deoarece aici, în ţara lor, şi-au pierdut orice speranţă. De ”atâta bine” creat de PSD în România, tinerii au ajuns să considere că cea mai mare realizare a lor este să plece din ţară! Numai în anul trecut, populaţia unui oraş de mărimea Municipiului Braşov sau a Municipiului Galaţi a părăsit România în cautarea unei vieţi mai bune.

Doamnelor şi domnilor,

Votul dumneavoastră pentru moţiunea de cenzură este un vot esenţial pentru a reda speranţa românilor de pretutindeni că România se poate întoarce la normalitatea mult aşteptată.

Imediat după demiterea Guvernului PSD, opoziţia va propune cea mai bună soluţie guvernamentală pentru români şi pentru România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre Preşedintele României şi partidele politice parlamentare.

Putem să anticipăm încă de acum faptul că soluţia benefică pentru România înseamnă un guvern suplu, european, cu 15 ministere, format dintr-o echipă de oameni competenţi, care au demonstrat profesionalism, integritate şi responsabilitate în întreaga lor carieră.

Soluţia după demiterea Guvernului PSD mai înseamnă adoptarea unui program de guvernare responsabil, orientat către dezvoltarea şi modernizarea ţării şi către prosperitatea reală a fiecărui român. Astfel, vom putea reaşeza România pe drumul ei firesc: prin investiţii publice majore, prin utilizarea fondurilor europene, printr-o creştere economică solidă bazată pe producţie şi exporturi, prin servicii publice de cea mai bună calitate.”, se arată în textul moțiunii.