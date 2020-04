The Rolling Stones, Lady, Gaga, Elton John, John Legend, J Lo, în concertul virtual gigant `One World: Together at home` (VIDEO)

Spectatorii din întreaga lume, aflaţi în izolare, au putut asista la un concert virtual ieşit din tipare, care a reunit zeci de staturi, între care The Rolling Stones, John Legend, Elton John, Stevie Wonder, în beneficiul cadrelor medicale din prima linie în lupta contra pandemiei.

Evenimentul, care a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, a fost ocazia de a descoperi vedete la ele acasă, în intimitate, aşa cum au făcut mulţi muzicieni care au susţinut conerte private pe reţele de socializare, din bucătăria lor sau de pe terasa lor.

Cei patru membri ai formaţiei The Rolling Stones au cântat de asemenea, fiecare de acasă, melodia "You can't always get what you want", iar videoclipul a apărut cu fiecare pe un ecran împărţit în patru, Charlie Watts improvizând la baterie cu diverse obiecte, iar Mick Jagger a transmis un sărut camerei la final.

Taylor Swift a optat pentru o interpretare sobră la pian a melodiei "Soon you'll get better".

"Voi sunteţi eroi... Vă vom fi etern recunoscători pentru sacrificiile pe care le faceţi pentru a păstra sănătatea comunităţii", a spus actriţa Sarah Jessica Parker, protagonistă în serialul "Totul despre sex" în una dintre intervenţiile online pe care le-a avut de acasă.

Iniţiat de cântăreaţa Lady Gaga, concertul mondial virtual "One World: Together At Home" (O singură lume: Împreună de acasă), susţinut de mişcarea Global Citizen în colaborarea cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), evenimentul s-a dorit un "strigăt de adunare" în favoarea îngrijitorilor şi a ONG-urilor locale.

Aproape 35 de milioane de dolari (peste 32 de milioane de euro) au fost strânşi pentru a ajuta diferite organizaţii implicate în gestionarea crizei mondiale.

În contextul în care cel puţin 4,5 milioane de persoane sunt constrânse să rămână acasă pentru a lupta contra propagării Covid-19, sărbătoarea a început cu un prim spectacol de şase ore, vizibil prin streaming.

Numeroase celebrităţi au participat, printre care Christine and the Queens sau Annie Lennox, înainte de un concert transmis de marile posturi de televiziune, cu vedete pe afiş precum: Billie Eilish, Elton John, Jennifer Lopez, Celine Dion, Paul McCartney sau Stevie Wonder.

Înainte de spectacol, Lady Gaga a explicat că evenimentul trebuie luat în considerare drept "o scrisoare de dragoste pentru lume", cu scopul de a "ne uni" în faţa acestei maladii care a cauzat moartea a 160.000 de persoane în total. "Noi putem face ceva pentru a aduce bucurie şi puţin răgaz în cele patru colţuri ale lumii", a spus ea.

"Muzica ne oferă ocazia de a reflecta pentru a ne uni într-o singură lume", a declarat pentru AFP Hugh Evans, PDG al Global Citizen. Organizaţia Global Citizen intenţionează, de asemenea, să îndemne donatorii şi guvernele să susţină OMS în lupta contra virusului.

Duminică, show-ul va fi difuzat în România de canalul E!, de la ora 20.00.