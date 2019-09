The Rolling Stones va lansa pe 1 noiembrie o ediție de lux 'Let It Bleed', pentru a 50-a aniversare

Trupa britanică The Rolling Stones va lansa pe 1 noiembrie, pentru a 50-a aniversare, o ediție de lux a albumului "Let It Bleed", arată Smart Radio, păstrând un loc special pieselor grupului în playlist-ul zilei, potrivit MEDIAFAX.

Colecția va include versiuni remasterizate ale albumului, inclusiv pe vinil, litografii, afișe, o carte cu un eseu scris de jurnalistul David Fricke, specialist în muzica trupei, precum și fotografii din turneul de promovare a materialului discografic realizate de Ethan Russell.

"Let It Bleed" este al zecelea album de studio al trupei The Rolling Stones și a fost lansat în 1969.

The Rolling Stones este o trupă rock înființată în Londra, în 1962. Trupa este formată, în prezent, din solistul Mick Jagger, chitaristul Keith Richards, în vârstă de 75 de ani, basistul/chitaristul Ronnie Wood, în vârstă de 72 de ani, și bateristul Charlie Watts, în vârstă de 78 de ani. Formația a vândut peste 250 de milioane de discuri la nivel mondial, a fost inclusă în Rock 'n' Roll Hall of Fame în anul 1989 și a fost plasată de revista americană Rolling Stone pe locul al patrulea în Top 100 al celor mai mari artiști din toate timpurile.

Piesele The Rolling Stones se regăsesc în playlist-ul Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/.