The Weeknd pășește în lumea filmului: cântărețul va interpreta primul său rol principal într-un lungmetraj cinematografic

Cântăreţul canadian The Weeknd va interpreta primul său rol principal într-un lungmetraj ce va fi realizat pentru marile ecrane. Starul R&B este totodată coscenarist şi producător al acestui proiect cinematografic, informează revista americană Variety.

Viitorul film, al cărui titlu nu este cunoscut şi despre care nu se cunosc informaţii referitoare la intriga şi genul căruia îi aparţine, va fi regizat de Trey Edward Shults, cineastul aflat în spatele unor producţii precum "Waves" şi "It Comes at Night", potrivit Agerpres.

Trey Edward Shults este şi coscenarist al peliculei şi unul dintre producătorii săi executivi. Filmările vor avea loc la Los Angeles.

Indiferent dacă noua producţie va fi o comedie, o dramă, un film de aventuri sau un musical extravagant, distribuţia sa beneficiază de actori care s-au remarcat în perioada recentă. Alături de The Weeknd, un artist premiat cu Grammy, în acest film vor juca Jenna Ortega - protagonista serialului "Wednesday" şi a filmului "Scream VI" - şi Barry Keoghan - nominalizat în acest an la premiul Oscar pentru rolul secundar din filmul "The Banshees of Inisherin" şi cunoscut pentru interpretarea sa din producţia cinematografică "The Killing of a Sacred Deer".

Directorul de imagine va fi Chayse Irvin, iar compozitorul şi producătorul OPN (al cărui nume real este Daniel Lopatin) va compune coloana sonoră a peliculei, alături de The Weeknd. În trecut, OPN a compus coloanele sonore pentru "Good Time" şi "Uncut Gems" - în care The Weeknd a avut o scurtă apariţie episodică.

Cântăreţul The Weeknd va interpreta un rol principal şi în mult aşteptatul serial HBO "The Idol", creat în colaborare cu Sam Levinson şi Reza Fahim.