Thomas Bach, preşedintele CIO, lansează agenda olimpică 2020+5

Preşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, va lansa agenda olimpică 2020+5 la sesiunea CIO prevăzută pe 10-12 martie, la care el urmează să fie reales în fruntea acestui for, transmite L'Equipe.

După ce a devenit preşedintele CIO în 2013, Thomas Bach a lansat un vast plan de reforme şi simplificare, denumit Agenda 2020. După încheierea perioadei şi realizarea a 88% din recomandările iniţiale, Bach va prezenta o nouă foaie de parcurs strategică, agenda olimpică 2020+5, potrivit agerpres.ro.

Acest text va fi supus la vot la viitoarea sesiune a CIO, la care Bach, singurul candidat, va fi reales pentru un nou mandat, care se va încheia tocmai în 2025.

Potrivit unui comunicat al CIO, agenda conţine 15 recomandări, elaborate "pe baza principalelor tendinţe care ar putea fi determinante în lumea de după coronavirus, fără a uita domeniile în care sportul şi valorile olimpismului pot juca un rol-cheie în transformarea provocărilor în oportunităţi".

Principalele tendinţe evidenţiate de CIO sunt necesitatea unei solidarităţi mai puternice în cadrul societăţilor şi între ele, creşterea tehnologiei digitale, realizarea urgentă a unei dezvoltări durabile, cererea tot mai puternică de credibilitate, atât din partea organizaţiilor, cât şi a instituţiilor, şi necesitatea întăririi rezilienţei în faţa consecinţelor financiare şi economice ale pandemiei.

Într-un document de 37 de pagini, CIO enumeră cele 15 recomandări ale sale:

- consolidarea caracterului unic şi a universalităţii Jocurilor Olimpice;

- promovarea unor Jocuri Olimpice durabile; consolidarea drepturilor şi responsabilităţilor sportivilor;

- atragerea în continuare a celor mai buni sportivi;

- consolidarea siguranţei sportului şi protejarea sportivilor integri;

- îmbunătăţirea şi promovarea parcursului până la Jocurile Olimpice;

- coordonarea armonizării calendarului sportiv;

- consolidarea angajamentului digital în rândul cetăţenilor;

- încurajarea dezvoltării sporturilor virtuale şi o mai puternică interacţiune cu comunităţile de jocuri video;

- consolidarea rolului sportului ca partener important pentru îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă stabilite de Naţiunile Unite;

- consolidarea sprijinului adus refugiaţilor şi populaţiilor deplasate;

- atingerea de noi audienţe dincolo de comunitatea olimpică;

- a da în continuare un exemplu în ce priveşte cetăţenia corporativă;

- consolidarea mişcării olimpice printr-o bună guvernanţă;

- crea de modele inovatoare pentru a genera venituri.

"Când noi am adoptat agenda olimpică 2020 în 2014, am făcut-o sub deviza 'să schimbaţi sau să fiţi schimbaţi'", a explicat Thomas Bach într-un comunicat. "Acest lucru rămâne adevărat şi astăzi. Lumea a continuat să evolueze în jurul nostru. Nimic nu ilustrează mai bine această situaţie decât actuala pandemie globală de Covid-19 şi consecinţele sale pentru societate. Oricât de grele ar putea părea actualele împrejurări, dacă tragem concluziile potrivite, le putem transforma în oportunităţi. Pentru aceasta, trebuie să abordăm fără întârziere acest mediu viitor. Trebuie să ducem mai departe agenda olimpică 2020. De aceea noi am elaborat agenda olimpică 2020+ 5", a continuat Bach.