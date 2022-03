TikTok își suspendă parțial activitatea în Rusia

TikTok a anunțat că suspendă livestreamingul în Rusia și restricționează încărcarea de noi videoclipuri, ca reacție la noua lege a Rusiei care amenință cu pedepse cu închisoare de până la 15 ani pentru răspândirea de „știri false”, relatează The Guardian.

”Nu avem de ales decât să suspendăm livestreamingul și noul conținut pentru serviciul nostru video în timp ce analizăm implicațiile de siguranță ale acestei legi”, a scris compania pe Twitter.

„Serviciul nostru de mesagerie în aplicație nu va fi afectat.”

Compania a adăugat într-o postare pe blog: „Vom continua să evaluăm circumstanțele în evoluție din Rusia pentru a determina când ne putem relua pe deplin serviciile, cu siguranța ca prioritate principală”, potrivit CNN.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.