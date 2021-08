Tinerii fermieri care încep o afacere în domeniul agricol pot solicita finanţare, pentru obţinerea de fonduri nerambursabile de până la 70.0

Tinerii fermieri care încep o afacere în domeniul agricol pot solicita finanţare, începând de vineri, pentru obţinerea de fonduri nerambursabile de până la 70.000 de euro, bugetul total alocat pentru acest sprijin cifrându-se la 100 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro pentru zona montană.

Sesiunea de primire a cererilor de finanţare pe submăsura M6.1 - "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" din PNDR 2020 se deschide vineri, 27 august 2021, ora 9:00 şi va fi activă până la data de 26 noiembrie 2021, ora 16:00.

"Bugetul alocat pentru instalarea tinerilor fermieri este de 100 de milioane de euro, dar aici am pus 30 de milioane numai pentru zona montană. Întotdeauna zona montană primea punctaje mai mici şi nu reuşeau să devină beneficiari foarte mulţi din această zonă. De altfel, este zona cea mai predispusă la abandon", a declarat recent ministrul Agriculturii, Adrian Oros.De asemenea, el a precizat că sprijinul financiar alocat acestei măsuri a fost majorat la 60.000 de euro, respectiv 70.000 de euro, în condiţiile în care înainte era de 40.000, respectiv 50.000 de euro, în funcţie de operaţiunile propuse în planul de afaceri."Dacă în planul de afaceri există agricultură ecologică sau condiţionare-procesare creşte alocarea financiară şi aici am încercat să sprijinim fermierii să aibă aceste facilităţi de procesare sau depozitare-condiţionare. Sunt finanţaţi cei care se instalează prima dată ca tineri fermieri şi este o sumă 100% nerambursabilă. Sprijinul se acordă pentru o perioadă de maximum trei ani, în două tranşe: 75% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanţare şi 25% se va acorda în funcţie de implementarea corectă a planului de afaceri, până la 31 decembrie 2025, fără a depăşi trei ani de la semnarea deciziei de finanţare", a menţionat ministrul Agriculturii.Tot vineri se deschide şi sM6.3 "Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici", sesiunea de primire a cererilor de finanţare fiind activă în perioada 27 august 2021, ora 9:00 - 26 noiembrie 2021, ora 16:00."Suma totală este de 87 milioane euro, din care 26,1 milioane de euro sunt pentru zona montană. Practic, este un sprijin nerambursabil de 15.000 de euro, cu procent de finanţare 100%. Acesta se acordă pe o perioadă de maximum trei ani, în două tranşe, la fel ca şi la măsura 6.1. Sprijinul se acordă fermelor mici, dar aici nu mai ţinem cont de vârsta fermierului. Dacă la măsura 6.1 fermierul trebuia să aibă vârsta până la 40 de ani, aceasta este o măsură dedicată fermelor mici în general din zonele cu constrângeri naturale şi nu este condiţionată de vârsta fermierului", a transmis ministrul Agriculturii.Vineri debutează şi sesiunea de primire a cererilor de finanţare pentru submăsurile sM16.4/16.4 a "Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare agricol/pomicol", cu o perioadă similară de depunere, respectiv 27 august 2021, ora 9:00 - 26 noiembrie 2021, ora 16:00."O măsură importantă care sperăm noi să aibă un efect benefic cât mai repede este sM16.4 "Sprijin pentru cooperarea orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare", cu o alocare de 40 de milioane de euro la nivel naţional şi 10 milioane de euro în sectorul pomicol. Noi ne dorim ca tot mai mulţi fermieri mici sau mijlocii să intre în aceste forme de asociere, cooperative, să formeze lanţuri cât mai scurte pentru că oricum în viitoarea Politică Agricolă Comună se discuta de lanţuri scurte de aprovizionare, adică distanţa dintre producători şi consumatori să fie cât mai scurtă. Noi încurajăm acest lucru şi prin această măsură", a precizat şeful de la Agricultură.Valoarea maximă a sprijinului pe aceste submăsuri a fost majorată de la 100.000 euro la 250.000 de euro, iar costurile de funcţionare a cooperării nu vor depăşi 10% din valoarea maximă a sprijinului acordat pe proiect depus. "Sunt prioritizate parteneriatele care nu au mai depus proiecte în cadrul submăsurilor 16.4 şi 16.4a în perioada de programare 2014-2020, iar intensitatea de sprijin poate creşte de la 50% la 70%, dacă sunt cooperative. Şi aici încurajăm fermierii să intre în cooperative. Beneficiarii acestui sprijin sunt: fermieri, microîntreprinderi şi întreprinderi mici, organizaţii neguvernamentale înregistrate conform legislaţiei naţionale, autorităţi publice, unităţi şcolare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică. Practic, încurajăm parteneriate între aceste tipuri de beneficiari", a adăugat Adrian Oros.Acesta măsuri sunt incluse în programul de tranziţie 2021-2022, care are alocată o sumă totală de 3,2 miliarde euro.