Ţinutele purtate de prinţul Harry şi Meghan Markle la nunta lor vor fi expuse la Castelul Windsor, apoi la Palatul Holyrood din Scoţia

Ţinutele purtate de prinţul Harry şi Meghan Markle la nunta lor care a avut loc în luna mai a acestui an vor fi expuse, începând cu 26 octombrie, la Castelul Windsor, apoi la Palatul Holyrood din Scoţia, scrie news.ro.

Expoziţia „A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex” va fi deschisă la Castelul Windsor, între 26 octombrie şi 6 ianuarie, şi la Palatul Holyrood din Edinburgh (Scoţia), între 14 iunie şi 6 octombrie 2019.

Rochia semnată Givenchy şi voalul cu o lungime de 5 metri, precum şi tiara din platină cu diamante împrumutată lui Meghan Markle de regina Elizabeth II, vor fi expuse alături de uniforma regimentului Blues and Royals pe care prinţul Harry a purtat-o la ceremonia urmărită de zeci de milioane de oameni din întreaga lume.

Ceremonia care a avut loc pe 19 mai pe domeniul Windsor a fost urmărită în direct de peste 18 milioane de britanici şi mai mult de 29 de milioane de americani. În urma căsătoriei, Meghan Markle şi Prinţul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord au primit tilurile de duce şi ducesă de Sussex.