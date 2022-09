Toţi elevii de la şcoala din Ruşii Munţi au primit ghiozdane şi rechizite şcolare gratuite

Cei peste 180 de elevi din clasele 0-VIII de la Şcoala Generală din Ruşii Munţi au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite şcolare din partea Primăriei şi Consiliului Local, iar cei 40 de copii de la grădiniţă au primit planşe de desen, caiete şi creioane clorate.

"Şi anul şcolar trecut am acordat elevilor rechizite şcolare la elevi, mai puţin ghiozdane. În acest an ne-am gândit că a fi bine să dăm fiecărui copil care merge la şcoală, inclusiv celor din clasa pregătitoare, câte un ghizodan cu toate cu rechiziţiile necesare, pe fiecare clasă, toate rechizitele solicitate prin cadrele didactice, prin învăţătorii de la clasele 0-IV şi prin profesorii diriginţi de la clasele V-VIII. La grădiniţă am dat la fiecare copil câteva rechizite de desenat, cartoane, creioane, culori, tot ce au ei nevoie pentru grădiniţă. Suma a fost destul de mică la nivelul bugetului comunei, a costat pe undeva în jur de 36.000 de lei, adică o sumă nesemnificativă dacă o raportăm la bugetul comunei Ruşii Munţi. Am propus consilierilor locali şi au fost de acord în unanimitate, aşa că n-a fost nicio problemă la rectificarea de buget", a declarat, pentru AGERPRES, primarul comunei Ruşii Munţi, Ilie Chiş Bălan.

El a mai precizat că înaintea începerii noului an şcolar, primăria a reuşit să finalizeze construcţia noului parc de joacă pentru grădiniţă, în valoare de 10.0000 de euro, finanţat prin fonduri europene, după ce în urmă cu câţiva ani a fost modernizată complet şcoala din comună, fiind una dintre cele mai moderne din judeţ.