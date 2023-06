Traderii de cereale Bunge şi Viterra vor fuziona în cadrul unei tranzacţii de 18 miliarde de dolari

Traderii americani de cereale Bunge şi Viterra au anunţat marţi că vor fuziona în cadrul unei tranzacţii de 18 miliarde de dolari, inclusiv datoriile, ce va da naştere unuia dintre cei mai mari comercianţi de produse agricole din lume, transmite Reuters.

Acţionarii Viterra, o companie controlată de gigantul elveţian Glencore, vor primi 65,6 milioane acţiuni Bunge, cu o valoare de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, plus aproximativ două miliarde de dolari în bani gheaţă. De asemenea, Bunge va prelua datorii ale Viterra în valoare de 9,8 miliarde de dolari, potrivit Agerpres.

Această tranzacţie va aduce Bunge mai aproape de rivalii mai mari Archer-Daniels-Midland şi Cargill şi va fi examinată cu atenţie de autorităţile de reglementare din domeniul concurenţei, în condiţiile în care tranzacţiile cu grâu, porumb şi soia boabe sunt deja concentrate în mâinile câtorva mari jucători mondiali, ceea ce generează îngrijorări cu privire la securitatea alimentară.

Anul trecut, Bunge a fost cel mai mare exportator de porumb şi soia din Brazilia, cea mai importantă sursă mondială de produse agricole necesare pentru a produce nutreţ pentru animale şi biocombustibili. La rândul său, Viterra a fost al treilea mare exportator de porumb şi al şaptelea mare exportator de soia boabe. Împreună cele două companii au fost responsabile pentru aproximativ 23,7% din exporturile de porumb ale Braziliei şi 20,9% din exporturile de soia ale Braziliei în 2022, arată datele firmei de shipping Cargonave.

În SUA, afacerile Viterra din domeniul achiziţiilor şi vânzărilor de cereale au fost impulsionate anul trecut de preluarea Gavilon. Fuziunea anunţată marţi va impulsiona afacerile Bunge în al doilea exportator mondial de porumb şi soia, unde Bunge are o prezenţă mai mică decât rivalii ADM şi Cargill.

În Ucraina, cel mai mare producător mondial de floarea soarelui şi de asemenea cel mai mare furnizor mondial de ulei de floarea soarelui, combinaţia dintre Bunge şi Viterra va deţine trei fabrici de procesare a oleaginoaselor la Harkov, Dnipro şi Nikolaev.

Preluarea Viterra va duce cifra de afaceri a Bunge, care în 2022 a avut venituri de 67,2 miliarde de dolari, mai aproape de cele ale rivalului Archer-Daniels-Midland Co, care anul trecut a avut afaceri de aproape 102 miliarde de dolari.

Archer Daniels Midland Co, Bunge, Cargill Inc şi Louis Dreyfus Co., regrupate popular sub acronimul ABCD, sunt cele patru mari grupuri care domină industria mondială a tranzacţiilor cu cereale. Traderii de cereale fac profit din achiziţionarea, vânzarea, stocarea şi transportul recoltelor.