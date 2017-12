TRAGEDIE la mall: Zeci de morți în urma unui incendiu cumplit, în Filipine! Gestul președintelui Duterte - VIDEO

Treizeci şi şapte de oameni au murit probabil într-un incendiu izbucnit la un centru comercial din Davao, un oraş din sudul Filipinelor, a anunţat duminică viceprimarul localităţii, preluat de AFP.

Oficialul local de la protecţia contra incendiilor a declarat că şansele ca aceste 37 de persoane să fi supravieţuit dezastrului sunt egale cu "zero", a scris, pe Facebook, Paolo Duterte, fiul preşedintelui filipinez, Rodrigo Duterte, şi viceprimar al oraşului.

Citește și: Polonia produce ȘOCUL în UE: Fostul premier, acum vicepremier după ce a demisionat, AMENINȚĂ că țara o poate lua în DIRECȚIA OPUSĂ

Incendiul a cuprins sâmbătă dimineaţa imobilul înalt de patru etaje, mai mulţi oameni rămânând blocaţi înăuntru, inclusiv într-un call center aflat la ultimul etaj, a indicat, pentru AFP, Ralph Canoy, un ofiţer de poliţie.

"Focul a afectat etajul al treilea, care adăpostea produse precum textile, mobilier din lemn şi bunuri din plastic, astfel încât flăcările s-au răspândit rapid iar stingerea incendiului a necesitat mult timp", a indicat acesta, conform Agerpres.

Anchetatorii cred că mai multe victime au murit în call center, care era deschis 24 de ore din 24, a adăugat poliţistul.

Preşedintele filipinez, Rodrigo Duterte, care a fost primarul oraşului Davao timp de aproape două decenii, s-a dus la centrul comercial sâmbătă seara pentru a consola rudele victimelor, a indicat, pentru AFP, unul dintre colaboratorii săi.

Citește și: Un autobuz cu pelerini a căzut într-un râu: 33 de morți, între care și 4 copii, în India / VIDEO

Davao, situat la aproximativ 1.000 km de Manila, este cel mai mare oraş din sudul Filipinelor.

Tragedia s-a petrecut în timp ce aproape 200 de oameni au murit iar 70.000 au fost strămutate în cursul trecerii furtunii tropicale Tembin, care afectează de vineri sudul Filipinelor.

Earlier at 11:00 AM. Here's the view of NCCC Mall at Ma-a, Davao City.

© Mark Antoñio Taton pic.twitter.com/ksQLvAqstl — xxii (@pandavirl) December 24, 2017

Duterte makes unannounced visit to fire-hit mall in Davao City https://t.co/Aqv6l7JFue via @inquirerdotnet — Bronco PH (@broncophils) December 23, 2017

Rescuers here are still looking for more than 10 people believed to be trapped inside a Davao City mall hit by fire. #PHNews https://t.co/e9bCaV3N7L — Rappler (@rapplerdotcom) December 23, 2017

#BREAKING 37 feared dead in a blaze in a mall in Davao city, Philippines, Presidnet Duterte is on his way to his hometown pic.twitter.com/bzN5dx1lga — Guy Elster (@guyelster) December 23, 2017