Traian Băsescu, semnal către parlamentarii PMP: Moțiunea de cenzură este nepotrivită în actuala situație

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat luni, la Digi24, referitor la moțiunea de cenzură pregătită de PSD și a cărei adoptare în Parlament ar provoca demiterea Guvernului, că în opinia sa nu este momentul pentru o asemenea manevră.

„(Motiunea de cenzura) este nepotrivita, in situatii de criza nu este cazul sa presezi lucrurile, ai nevoie de un guvern in toata capacitatea de exercitiu. Cred ca este gresit. Daca obiectivul e ramanerea guvernului in stare de interimar, atunci este un obiectiv ticălos”, a spus Traian Băsescu.

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, referitor la intenția PSD de a depune moțiunea de cenzură, că România are nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a găsi rezolvări la problemele provocate de criza sanitară și economică, iar gestul PSD este unul electoral.

„Mesajul pe care îl transmit este acela că este nevoie de guvern învestit cu toate puterile, care să aibă capacitatea să contracareze și să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor grave care sunt provocate de crizele care s-au suprapus. A veni să depui o moțiune de cenzură în momentul de față împotriva unui guvern care și-a făcut datoria mi se pare un gest politicianist, care nu are în spate niciun fel de motivație solidă, ci e un gest electoral pt a arăta militanților că PSD face ceva. Cred că ultimul partid care are legitimitate să depună o moțiune de cenzură este PSD. La ora actuală îl consider un demers inoportun și împotriva interesului României și românilor”, a mai spus Orban.

El a menționat că, după depunerea moțiunii de cenzură, va avea discuții cu partidele parlamentare și cu parlamentari pentru a le prezenta situația din punctul său de vedere.