Traian Băsescu a făcut o analiză devastatoare pentru Klaus Iohannis, pe puncte, despre declarația semnată cu Donald Trump

Fost președinte al României timp de zece ani, Traian Băsescu a făcut joi seara la B1TV o analiză punct cu punct pe Declarația comună semnată la Washington de Klaus Iohannis și Donald Trump.

„O declaratie mai rea decat 'to-do-listul' pe care l-a primit Ponta de la Barosso. Incepe cu un preambul, dupa care vine la lucrurile serioase. Primul lucru, citez, 'căutăm să evităm riscurile de securitate care însoțesc investițiile chineze în rețelele de telecomunicații 5G'. Deci dl Iohannis s-a angajat sa elimine chinezii de la licitatia pentru 5G. Sa evitam riscurile. E mai clar decat lumina zilei”, a declarat Băsescu.

„Opozitia pentru Nord Stream 2. Nu m-as fi dus niciodata in SUA sa lovesc in Germania. Ganditi-va ca aceasta declaratie e citita in toate cancelariile. Pana la urma crizele le-am trecut cu Germania, nu cu SUA”, a adăugat șeful statului.

„Declaratia este o lista consistenta de asumari: nu ma duc cu Huawei, la Cernavoda veniti voi nu vin chinezii, modificati legislatia cu redeventele sa vina inapoi Exxon”, a mai spus Băsescu.

El a mentionat că e „mai rău” ce s-a întâmplat în SUA decat ce s-a intamplat la intalnirea Ponta-Barosso din 2012. „Da, e mai rau, pentru ca s-a facut la nivel de presedinti”, a zis fostul sef al statului.

