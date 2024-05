Trebuie să fim curajoşi la Madrid, afirmă antrenorul echipei Bayern Munchen

Antrenorul lui Bayern Munchen, Thomas Tuchel, consideră că şansele de calificare ale echipei sale în finala Ligii Campionilor au rămas intacte după rezultatul de egalitate, 2-2, înregistrat pe teren propriu marţi seara, în compania formaţiei Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor competiţiei.

"Situaţia este acum foarte clară. Mergem la Madrid, iar câştigătorul ia totul. Suntem pregătiţi să luptăm. Este important să credem asta. Santiago Bernabeu este unul dintre cele mai complicate locuri pentru a câştiga un meci, dar evident că este posibil, şansele sunt egale. Obiectivul este foarte clar, trebuie să fim curajoşi, plini de încredere şi fără emoţii în meciul retur", a declarat Tuchel.

Căpitanul lui Bayern, portarul Manuel Neuer, a afirmat la rândul său că o calificare în marea finală este în continuare posibilă. "Este bine că avem încă totul în mâinile noastre. Ne-ar fi plăcut să câştigăm astăzi. Ţinând cont de fizionomia meciului, am fi meritat să părăsim terenul învingători. Ne vom concentra însă pe meciul retur, a cărui învingătoare va merge în finală", a subliniat experimentatul goalkeeper german.

Atacantul englez Harry Kane, autorul celui de-al doilea gol al bavarezilor, speră ca Bayern să profite de "marea oportunitate" pe care o are de a se califica în finala Liga Campionilor, care va avea loc în Anglia, pe legendarul stadionul Wembey.

"Consider că este ca şi cum am porni de la 0-0. Mai avem la dispoziţie un meci pentru a merge pe Wembley, este o mare oportunitate. Am început bine această partidă şi puteam conduce cu 1-0. Însă ei au marcat împotriva cursului jocului, dar aşa procedează. Au jucători tineri, rapizi şi talentaţi. Te pot răni într-o secundă", a spus Kane, care a înscris marţi al optulea său gol în actuala ediţie a Ligii Campionilor şi al 43-lea în toate competiţiile, de la debutul sezonului.

Brazilianul Vinicius Junior a marcat ambele ale echipei Real Madrid în meciul de pe Allianz Arena, în minutele 24 şi 83 (din penalty). Pentru Bayern au înscris Leory Sane (53) şi Harry Kane (57 din penalty). Returul este programat pe 8 mai, la Madrid.

În cealaltă semifinală a Ligii Campionilor, Borussia Dortmund va primi miercuri seară vizita formaţiei Paris Saint-Germain, meciul retur urmând să se dispute pe 7 mai.