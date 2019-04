Trei galerii românești participă la Târgul internațional de artă contemporană Art Brussels

Trei galerii românești participă, cu lucrări ale artiștilor Paul Neagu, Diet Syler și Felipe Cohen, la cea de-a 37-a ediție a Târgului internațional de artă contemporană Art Brussels, Belgia, care va avea loc în perioada 25 - 28 aprilie, potrivit unui comunicat al Institutului Cultural Român (ICR), potrivit Mediafax.

Cunoscut ca unul dintre cele mai mari târguri de artă contemporană din Europa, Art Brussels se va desfășura la Tour & Taxis, cel mai mare spaţiu expoziţional din Bruxelles. Vernisajul va avea loc pe 25 aprilie.

150 de galerii din întreaga lume, reprezentate de artişti consacrați pe plan internațional, dar și tinere talente, se vor reuni în trei secțiuni internaționale - Discovery, Prime și Rediscovery -, dar și expozițiile Solo și Invited ale târgului.

La secțiunea Rediscovery, la care participă 11 galerii din întreaga lume, România participă cu două instituții, aflate în premieră la Art Brussels, 418GALLERY și Galeria Ivan. De asemenea, la secțiunea Discovery participă galeria Gæp, prezentă și la ediția din 2018.

418GALLERY va prezenta șase colaje ale artistului plastic Diet Sayler (n. 1939, Timișoara) din anii ‘80, șase fotografii din anii ‘70 și cinci tablouri pe pânză dimensiune medie 120x120cm, realizate între 1972 și 2012.

Citește și: Angelina Jolie şi ministrul de Externe al Germaniei cer măsuri suplimentare împotriva violențelor sexuale

Galeria Ivan prezintă seria "Anthropocosmos" a artistului Paul Neagu, care constă în 23 lucrări: desene, picturi în ulei, film, fotografii, lucrări media mixte, sculpturi tactile, create în spiritul Palpable Art Manifesto, grupate sub diferite teme - "Man-shared" și "Man-divided", examinând căile de exprimare "Man as Individual" versus "Man as Society".

Galeria Gæp prezintă o serie de lucrări ale artistului brazilian Felipe Cohen (n. 1976, São Paulo, Brazilia), desene pe hârtie, sculptură și reliefuri.

Cu o reputaţie de lider european în experimentarea celor mai îndrăzneţe forme de expresie artistică pe piaţa artei contemporane, Târgul internațional Art Brussels este locul de întâlnire al artiştilor consacraţi, care se bucură de o solidă reputaţie internaţională, dar şi al celor tineri, aflaţi la început de carieră. Alături de târgul de artă de la Köln, Germania, Art Brussels este una dintre cele mai cunoscute manifestări internaţionale dedicate artei contemporane din Europa.

Proiectul se încadrează în strategia ICR Bruxelles de promovare a artei contemporane românești și a artiștilor plastici români în spațiul Benelux.