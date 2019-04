Tribunalul Militar Bucureşti a condamnat un colonel SPP cu dese apariții la Antena 3: E acuzat de ucidere din culpă

Colonelul SPP Petre Soare, trimis în judecată pentru ucidere din culpă și nerespectarea regimului armelor și munițiilor de braconaj, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare și la plata unor daune morale către rudele victimei ucise. Decizia aparține Tribunalului Militar București și nu este definitivă, potrivit ziarulincomod.ro.

Colonelul SPP a fost cercetat de către procurori militari ai Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2017, la cinci ani de la săvârșirea faptei.

Petre Soare fost deferit justiției pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi braconaj.

În rechizitoriul întocmit, procurorii militari au reţinut următoarea situaţie de fapt:

În ziua de 4 ianuarie 2012, în jurul orelor 16:40, în timp ce se afla pe raza comunei Drăgăneşti, judeţul Prahova, pe fondul de vânătoare din pădurea Turbatu (aparţinând ROMSILVA, filiala Prahova, Ocolul Silvic Ploieşţi), la o partidă de vânătoare organizată, inculpatul Soare Petre, din culpă, a împuşcat mortal o persoană, utilizând o armă de vânătoare ce aparţinea în mod legal victimei.

Menţionăm că inculpatul a deţinut arma de vânătoare menţionată fără a avea dreptul.

Totodată, acesta a executat focul de armă în scopul practicării vânătorii în condiţiile în care nu avea calitatea de vânător şi nu îndeplinea condiţiile cerute de art. 27 din Legea nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic.

În vederea stabilirii stării de fapt, în cauză s-a procedat la audierea mai multor persoane, la confruntarea acestora şi s-a dispus efectuarea mai multor expertize medico-legale şi criminalistice.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Militar Bucureşti

(…) condamnă pe inculpatul col. Soare Petre la:

– 3 (trei) ani închisoare pentru săvârâirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 178 alin.1, 2 C.pen.1969, cu aplic. art. 5 C.pen.;

– 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, prev. de art. 279 alin.1 C.pen.1969, cu aplic. art.5 C.pen.;

– 3 (trei) ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de braconaj, prev. de art. 42 alin.1 lit.a) din Legea nr.407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic cu aplic. art.5 C.pen.;

(….) aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 (trei) ani închisoare.

În baza art. 71 alin.1 ?i 2 C.pen. 1969 ?i art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal ?i cu aplicarea art. 5 alin. 1 C. pen., aplică inculpatului col. Soare Petre pedeapsa accesorie a interzicerii exerci?iului drepturilor prevăzute în art. 64 alin. 1 lit. a) teza a-II-a, lit. b) ?i lit. c), C. pen. 1969. Conform art. 861 alin. 1 ?i 2 C.pen.1969, dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 7 (șapte ) ani, calculat potrivit art. 862 C.pen. 1969.

Conform art 863 C.pen.1969, dispune ca pe durata termenului de încercare, inculpatul să se supună următoarelor măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte în una din zilele primei săptămâni a fiecărui trimestru, la Serviciul de Proba?iune de pe lângă Tribunalul Prahova;

b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, re?edin?ă sau locuin?ă ?i orice deplasare care depă?e?te 8 zile, precum ?i întoarcerea;

c) să comunice ?i să justifice schimbarea locului de muncă;

d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele sale de existenţă. Atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor art. 864 C. pen.1969. În baza art. 7 din Legea nr. 76/08.04.2008, dispune prelevarea de probe biologice de la inculpat în vederea înscrierii în Sistemul Na?ional de Date Genetice Judiciare.

III. În baza art. 19, art. 25 ?i art 397 C.pr.pen., precum ?i art. 1357 C.civ.: Admite în parte acțiunea civilă exercitată în cauză de părțile civile Popa Gabriela Elisabeta, Vișan (fostă Popa) Irina și Popa Georgeta și, reținând culpa concurentă a victimei în proporție de 50% la producerea prejudiciului, obligă pe inculpatul col. Soare Petre la:

Plata către partea civilă Popa Gabriela Elisabeta a sumelor de:

– 2250 euro echivalent în lei la data efectuării plății,

și 4074,05 lei, actualizate cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – reprezentând cheltuieli de înmormântare;

– 500 lei/lună, pentru o perioadă de 8 ani de la data survenirii decesului victimei Popa Ion, în total suma de 48.000 lei, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – reprezentând prestație periodică lunară,;

– 10.000 euro echivalent în lei la data efectuării plății, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune morale;

Plata către partea civilă Vișan (fostă Popa) Irina a sumelor de:

– 3000 lei actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – reprezentând taxe de școlarizare în perioada 2013-2016,

– 400 lei/lună, de la data survenirii decesului victimei Popa Ion, până la terminarea studiilor, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – reprezentând prestație periodică lunară;

– 10.000 euro echivalent în lei la data efectuării plății, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune morale;

Plata către partea civilă Popa Georgeta a sumelor de: – 100 lei/lună, pentru o perioadă de 8 ani de la data survenirii decesului victimei Popa Ion, în total suma de 9600 lei, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea integrală a debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune materiale – reprezentând prestație periodică lunară

– 2.000 euro echivalent în lei la data efectuării plății, actualizată cu indicele de inflație, la care se adaugă dobânzile legale aferente, până la achitarea debitului, cu titlu de despăgubiri civile – daune morale,

(…) obligă pe inculpatul col. Soare Petre la plata sumei de 12.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 10.000 lei la urmărirea penală. În baza art.276 alin 1 ?i 2 C.pr.pen., obligă pe inculpatul col. Soare Petre la plata sumei de 9250 lei, reprezentând 50% din onorariul achitat apărătorului ales de către partea civilă Popa Gabriela Elisabeta, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei.