VIDEO Triplul campion mondial Mark Wiliams a adormit în timpul unui meci de snooker: Nu am avut idee unde mă aflu

Mark Williams, triplu campion mondial, a adormit pe scaun în timpul unui meci din cadrul Campionatul Regatului Unit, în care a fost învins surprinzător. Galezul Williams, în vârstă de 46 de ani, a pierdut cu 6-5 în fața englezului Anthony Hamilton, în turul al doilea la York.

Dublul campion britanic a ratat două turnee după ce a contractat Covid-19 în octombrie.

"În treizeci de ani ca profesionist, este prima dată când am adormit pe scaun", a declarat după meci Williams, numărul nouă mondial, citat de BBC Sports.

"Era 3-2 și eu eram deja epuizat. Mi-a căzut capul și m-am trezit și nu am avut nicio idee unde mă aflu timp de cinci secunde. A fost un pic jenant, dar am fost pur și simplu terminat.”

„Trebuie să joc dimineața, într-adevăr, sau după-amiaza. Cu cât trece ziua mai mult, cu atât sunt mai obosit. Este dezamăgitor, dar există oameni mult mai afectați de Covid decât sunt eu, așa că sunt unul dintre cei norocoși într-adevăr.”, a spus galezul, explicând pățania sa.

"Cu siguranță e mai bine decât acum câteva săptămâni, așa că trebuie să continui, dar dacă voi juca seara, voi avea probleme."

Openul Scoției începe la Llandudno pe 6 decembrie, unde Williams și-a anunțat prezența.

"Se joacă cel mai bun din șapte frame-uri, așa că ar trebui să pot să rămân trează pentru acestea", a glumit Williams, care a condus cu 4-2 împotriva lui Hamilton, locul 56 în clasament.

Hamilton a câștigat trei frame-uri la rând înainte ca Williams să egaleze la 5-5, pentru ca Hamilton să beneficieze apoi de o greșeală uriașă la o bilă roșu, la capătul unui break de 70 de puncte, în frame-ul decisiv.

I would like to apologise to anyone watching tonight , in 30 years as a pro I have never ever fella asleep in my chair before , it's was nothing to do with Anthony btw, I just don't feel well from covid. Bit embarrassing amd not professional. #camtleepmywyesopenatnigjtimafrowd