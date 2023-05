Trupa ucraineană Kalush Orchestra, câștigătoarea Eurovision în 2022, a dat startul petrecerii la Liverpool

Kalush Orchestra, câştigătoarea Eurovision în 2022, a început petrecerea în oraşul gazdă din acest an, Liverpool, cu un spectacol în satul fanilor, scrie BBC.

Trupa a început vineri evenimentul oficial Eurovision, urmărit de fani de pe malul apei din Liverpool, scrie news.ro.

Petrecerile vor continua până la marea finală de sâmbătă, 13 mai.

Tymofii Muzychuk de la Kalush Orchestra a spus că membrii trupei sunt trişti că a fost imposibil să organizeze Eurovisionul din acest an în Ucraina.

Ţara câştigătoare găzduieşte în mod normal concursul în anul următor, dar organizatorii au decis că este prea periculos să organizeze competiţia muzicală în Ucraina după invazia Rusiei.

În schimb, Marea Britanie - care s-a clasat pe locul al doilea cu Sam Ryder în 2022 - găzduieşte evenimentul din acest an în numele Ucrainei.

„Este bine că este pusă în scenă în Marea Britanie”, a continuat Muzychuk. „Vedem o mulţime de culori ucrainene, iar principalul lucru este siguranţa”.

Muzicianul a declarat pentru BBC News că doreşte ca concursul de anul acesta să transmită un mesaj lumii prin care să nu uite de Ucraina.

„Războiul din Ucraina continuă”, a spus el. „Nu s-a terminat încă şi vrem să le reamintim oamenilor că nu ar trebui să uite ce se întâmplă acolo şi să rămână în prim plan”.

Mulţi oameni din ţară vor urmări concursul, a adăugat el. „Vor sprijini şi susţine Ucraina".

„Bineînţeles că suntem trişti că nu este organizat în Ucraina, dar sper că Marea Britanie va câştiga, apoi putem schimba şi organiza Eurovision în Ucraina [în 2024]”.

Unii fani au fluturat steaguri ucrainene în timp ce urmăreau trupa, în timp ce alţii purtau pălării roz, urmând tendinţa începută de solistul Oleh Psiuk.

Kalush Orchestra va cânta şi la marea finală, deschizând cu un spectacol intitulat "Voices of a New Generation".

Pe lângă finală şi semifinale, Liverpool organizează multe alte evenimente în oraş, inclusiv spectacole zilnice la Eurovision Village, cu o capacitate de 15.000 de persoane.

Vineri, un supergrup special cu muzicieni din Merseyside şi Ucraina a cântat după Kalush Orchestra sub bannerul "Welcome to Eurotopia".

Din partea Marii Britanii au fost cântăreţul Orchestral Maneuvers in the Dark Andy McCluskey, cântăreţii Jane Weaver şi Natalie McCool şi grupul de art-pop Stealing Sheep, în timp ce Helleroid, Krapka; KOMA şi Iryna Muha au reprezentat Ucraina.

Vineri a avut loc şi o paradă stradală ca parte a unui festival cultural cu tematică Eurovision. Parada submarinelor albastre şi galbene a fost inspirată de culorile drapelului ucrainean, împreună cu cântecul şi filmul celor mai faimoase melodii din Liverpool, The Beatles.