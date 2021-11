Tudor Polak, deputat PNL: Alianța pe care am format-o este una de conveniență

Deputatul PNL Tudor Polak spune că actuala alianță de coaliție este una de compromis, însă pentru binele României, aleșii au decis să bată palma cu inamicul politic de la PNL.

"România are nevoie de stabilitate politică şi de un executiv care îşi poate desfăşura activitatea fără oprelişti. Cu acest gând în minte, am votat, astăzi, Guvernul condus de premierul liberal, Nicolae Ciucă. Este important pentru români ca în această perioadă să nu ne eschivăm din fața responsabilității. Nu este o situație ideală, suntem conştienți de compromisul politic făcut. Situațiile de criză, însă, cer soluții de criză. Alianța pe care am format-o este una de conveniență şi nu va afecta demersurile pe care Partidul Național Liberal şi-a asumat să le facă pentru dezvoltarea României!

Obiectivele noastre rămân aceleaşi. Există un program de guvernare asumat de noua formulă guvernamentală şi va fi respectat, astfel încât nevoile românilor să se afle, în continuare, pe primul loc. Noul Guvern are mult de muncă. Suntem la finalul unui an dificil, în mijlocul campaniei de vaccinare. Partidul Național Liberal nu se retrage din fața responsabilităților. Rămânem la guvernare pentru că ne-am asumat să rezolvăm problemele românilor, indiferent de contextul politic. Important în acest moment este ca noul Guvern să funcționeze unitar şi să ia deciziile corecte pentru România", a declarat Tudor Polak.