Tudorel Toader, atacuri în rafală la Iohannis: 'Admit ca un profesor de fizică să nu cunoască. Nu mai are nicio cădere să le ceară românilor respectarea legii'

Tudorel Toader reacţionează la scenariul lansat de un lider al Coaliţiei PSD-ALDE, care spunea că ministrul Justiţiei trebuie să îi trimisă preşedintelui Iohannis o notificare oficială că trebuie să respecte decizia CCR şi să o demită pe Kovesi.

"Eu am încredere în sursele dumneavostră. Nu am auzit această opinie exprimată, dar personal răspund la cald. Nu cred că preşedintele, ca orice român cu o abordare elementară, are nevoie să îi spună ministrul Justiţiei 'Vedeţi că decziile CCR sunt definitive, sunt obligatorii, produc efecte şi obligaţii juridice de la momentul publicării în Monitorul Oficial'. Admit ideea faptului ca un profesor de fizică să nu cunoască elemente de fineţe de natură constituţinală, cum eu, ca jurist, nu cunosc elemente de fizică. Dar preşedintele are consilieri care să îl consilieze cu promptitudine asupra efectelor pe care le produce decizia, asupra obligaţiilor care îi revin şi asupra riscurilor pe care le generează nerespectarea deciziei.

Noi trebuie să consolidăm statul de drept și nu să îl punem sub semnul întrebării: azi respectăm o decizie că ne convine, mâine nu o respectăm că nu ne convine. Dacă cel de la vârful piramidei statului de drept desconsideră instanța de contencios constituţional, acel demnitar nu mai are nicio cădere să ceară românilor respectarea legii. Fiecare dintre noi, indiferent de rangul, de demnitatea pe care o ocupăm, să respectăm ad litteram şi la timp deciziile CCR", a declarat Toader la Antena 3.

