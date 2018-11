Tudorel Toader CRITICĂ raportul Comisiei Europene: Are iz politic, multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că raportul MCV "are iz politic, multe interese, folosește standarde duble și se raportează la obiective mobile", dând exemplu situații similare cu cele din prezent, criticate in raportul MCV, la care Comisia Europeană nu s-a opus in trecut.

"Raportul, in opinia mea, si imi pare rau sa spun, de când sunt ministru al Justitiei, nu am lipsit de la nicio dezbatere, toate dezbaterile despre cele 12 recomandari au trecut prin filtrul de la Ministerul Justitiei. Tind sa cred ca acest rapaport are iz pol,are emulte interese, foloseste standarde duble si se raporteaza la obiective mobile, miscatoare. Va amintesc un lucru, erau 4 recomandari , ulterior au ajuns 12, acum s-au mai adaugat 8, vom avea 20 de recomandari, mobile si standard dublu. In 2012 era o modificare la legile justitiei privind competentele referitoare la actiunea disciplinara, era bine, a fost apreciata masura, se raporta la judecatorii si procurori, iar Ministerul Justitiei avea o competenta mai larga decat de a sesiza si era bine. Azi, dupa 6 ani, Ministerul Justitiei are doar competenta de a sesiza Inspectia Judiciara, se raporteaza numai fata de procurori si nu mai e bine. Acelasi lucru nu poate fi bun in 2012 si sa nu fie bun in 2018. Nu cu multa vreme in urma, un procuror de rang inalt era numit cu aviz negativ de la Sectia de Procurori, a fost bine, nimeni nu s-a ingrijorat, independentia procurorilor a fost respectata. Azi ni se cere nici mai mult, nici mai putin decat ca avizul sa devina obligatoriu, ceea ce iarasi, la un interval scurt de timp, putem observa abordari diferite", a declarat Tudorel Toader.

Întrebat dacă raportul MCV poate fi considerat un "cartonaș galben" inclusiv pentru el, in calitate de ministru, Tudorel Toader a răspuns: "Raportul MCV a fost elaborat si publicat absolut intamplator odata cu rezolutia. O mare intamplare, fix in acceasi perioada apar două acte care, apartent, sunt critice la adresa României. O fi intamplare, nu stiu. Sa nu uitam contextul politic. In România lumea se incalzeste de alegeri, iar la Parlamentul European, toata lumea se pregateste, incalzeste. poate raman pe scaun sau urca pe un scaun".