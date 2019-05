Tudorel Toader revine în ring: face dezvăluiri despre profesorul care l-a contestat

Rectorul Universităţii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iaşi, Tudorel Toader, afirmă că demisia profesorului Vasile Cotiugă din Senatul universităţii nu are, de fapt, nicio legătură cu activitatea sa de la ministerul Justiţiei sau în calitate de rector al universităţii.

Tudorel Toader a precizat că profesorul Cotiugă nu a ajuns în Senat în urma unor alegeri, ci prin înlocuirea unui alt membru, la momentul în care acesta s-a pensionat. "Profesorul Cotiugă a devenit membru al Senatului universităţii prin înlocuirea prorectorului Gheorghe Iacob, la momentul în care acesta s-a pensionat. Adică, nu a ajuns în Senat prin votul colegilor, ci prin înlocuirea cuiva care s-a pensionat", a declarat Tudorel Toader, pentru Agerpres.



El a subliniat că beneficiază de sprijinul unei majorităţi foarte mari a membrilor Senatului UAIC. "Astăzi s-a finalizat procesul de adoptare a Cartei universităţii. Mai erau trei articole care au fost invalidate de Ministerul Educaţiei. Modificările au fost adoptate cu 56 de voturi pentru şi unul împotrivă. Dacă adăugăm şi raportul de activitate pe 2018 care a fost aprobat cu o largă majoritate, puteţi concluziona dumneavoastră", a declarat rectorul UAIC Tudorel Toader, fost ministru al Justiţiei.



De asemenea, Tudorel Toader a mai spus că demisia profesorului Cotiugă nu are nicio legătură cu activitatea sa de la Ministerul Justiţiei.



Reacţia acestuia vine după ce istoricul Vasile Cotiuga, conferenţiar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, a declarat joi presei că a demisionat din Senatul instituţiei de învăţământ superior, nemulţumit fiind de faptul că fostul ministru al Justiţiei Tudorel Toader şi-a reluat funcţia de rector.



"Am demisionat din Senatul universităţii, spun eu, dintr-un semn de normalitate ca răspuns la întoarcerea domnului profesor Tudorel Toader în funcţia de rector, o funcţie pe care dumnealui a câştigat-o prin alegeri. Consider că dumnealui ar fi trebuit să renunţe la această funcţie atât timp cât a lipsit pentru diferite alte funcţii administrative fie la Curtea Constituţională, fie în Guvern, unde şi-a îndeplinit mai mult sau mai puţin sarcinile. Din punctul de vedere al comunităţii academice, consider că nu mai era timpul să se întoarcă la universitate. Pentru că nu pot să îi cer demisia, nu am niciun cadru legal, am preferat să îmi dau eu demisia din Senatul universităţii pentru ca dumnealui să poată lucra mai departe neconstrâns", a declarat presei conf. univ. dr. Vasile Cotiugă.



În opinia sa, imaginea Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" a fost prejudiciată de Tudorel Toader la scurt timp de la preluarea mandatului său de rector.



"A fost afectată din momentul în care s-a întors la Curtea Constituţională pentru scurt timp doar pentru a beneficia de pensia specială, problemă pe care am putea să o înţelegem, dar este responsabil de modul în care a gestionat problemele din Justiţie. Evident, acest lucru se răsfrânge asupra lumii academice, pentru că universităţile sunt cele care formează tot ceea ce înseamnă aparat administrativ, magistraţi şi aşa mai departe", a afirmat Vasile Cotiugă.



Tudorel Toader a preluat în 2016 funcţia de rector al universităţii ieşene, din care s-a autosuspendat în februarie 2017, la momentul preluării portofoliului de la Ministerul Justiţiei. El a deţinut două mandate succesive de judecător la Curtea Constituţională a României în perioada 2006-2016. În perioada 2004-2016 el a fost şi decanul Facultăţii de Drept a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza". Din 25 aprilie, Toader şi-a reluat funcţia de rector, după ce în Monitorul Oficial numărul 324 din 24 aprilie 2019 a fost publicat decretul de eliberare din funcţia de ministru al Justiţiei.