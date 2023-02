Turnul Primăriei Oradea, obiectivul turistic cel mai vizitat al oraşului

Turnul Primăriei Oradea este cel mai vizitat obiectiv turistic al oraşului, panorama de la înălţime fiind deosebit de atrăgătoare pentru turişti, numărul lor fiind de 34.610 în anul 2022, faţă de 3.936 în anul anterior, a declarat, marţi, directorul executiv al Fundaţiei pentru Protejarea Monumentelor Istorice din Bihor, Angela Lupşea, cu ocazia prezentării raportului de activitate pe anul 2022.

Cunoscută în mediul online ca Oradea Heritage, fundaţia este implicată atât în administrarea obiectivelor turistice din oraş, vizitate de peste 40.000 de turişti anul trecut, cât şi în domeniul reabilitării clădirilor de patrimoniu din centrul istoric, informează Agerpres.

"De 15 ani de când coordonez această fundaţie, dacă iniţial am pornit printr-o consultanţă cu proprietarii, în acest moment, fundaţia este implicată mult mai mult în programul multianual de reabilitare a clădirilor din centrul istoric, precum şi în punerea în valoarea a celor cinci obiective turistice pe care oraşul le are. Tot ce am realizat în anul 2022 este o creştere organică, acest lucru se vede foarte clar în rezultatele centralizate, pentru că nu avem o reclamă plătită pe canalele de socializare, creştere de la o lună la alta. Fiecare obiectiv turistic are canalul său media, avem şi tik tok, modul în care încercăm să atragem tinerii, pentru a-şi cunoaşte oraşul", a declarat directorul executiv al fundaţiei, Angela Lupşea, într-o conferinţă de presă.

Astfel obiectivele strategice ale fundaţiei sunt protejarea monumentelor istorice prin conservare şi punere în valoare, iniţierea unor programe şi activităţi speciale în obiectivele turistice, valorificarea materialelor de promovare prin magazinele de suveniruri din fiecare obiectiv turistic, consultanţa privind prevenirea degradării monumentelor pentru continuarea reabilitării clădirilor din centrul istoric.

Cele cinci obiective turistice din municipiu, aflate în administrarea fundaţiei, sunt Casa Darvas La Roche, Turnul Primăriei Oradea, Templul Francmasoneriei, Sinagoga neologă Sion şi Sinagoga Aachvas Rein - muzeul istoriei evreilor din Oradea. Fundaţia are în vedere şi un al şaselea obiectiv turistic, anume fostul cinema Libertatea, un spaţiu generos, în curs de reabilitare, aflat în Palatul Vulturul Negru.

Casa Darvas La Roche este cel mai îndrăgit monument istoric, dar şi obiectiv turistic, locul doi în preferinţa turiştilor, ca număr de vizitatori, după Turnul Primăriei care oferă o panoramă amplă a oraşului de la înălţime. Casa Darvas a atras în anul 2022 peste 21.087 de vizitatori, comparativ cu 16.196 în anul 2021, fiind organizate aici, în camere şi saloane, ori în curtea şi grădina casei, 48 de evenimente diverse, experienţe legate de reinterpretarea spaţiilor din această vilă Art Nouveau (Ceaiul burghez, Joia la Darvas, Brunch-ul art nouveau) sau expoziţii temporare ("Pălăria, accesoriu, eleganţă şi mesaj", "Chimono-ul, artă şi modă", "Jucării, păpuşi, jocuri", "Regina Maria, vraja memoriei", "Răsfăţul şi dichiseala").

În Turnul Primăriei Oradea, cel mai vizitat obiectiv, 34.610 de bilete vândute, sunt organizate periodic activităţi şi expoziţii.

Templul Francmasoneriei, la un an de la deschidere, pe 12 octombrie 2022, de Ziua oraşului, a fost aniversat printr-un spectacol de lasere, unul dintre evenimentele deosebite gândite de administrator. Potrivit Angelei Lupşea, acest obiectiv, vizitat de 7.900 de persoane, mai are încă nevoie de promovare, numărul de vizitatori este în creştere, dar îşi propun să dezvolte concepte noi.

Sinagoga neologă Sion găzduieşte o serie de evenimente, concerte, expoziţii, TIFF, dar şi Carnavalul de carte şi joc, precum şi spectacole cu şi pentru copii în proiectul Sinagoga ludică. A fost apreciată de vizitatori (13.799 în anul 2022, faţă de 9.24 în anul anterior).

Iar Sinagoga Aachvas dovedeşte că orădenii trăiesc într-un oraş multietnic şi multicultural, în care predomină respectul pentru semenii concitadini.

Activitatea Fundaţiei s-a derulat, în 2022, şi în alte proiecte importante sau speciale, precum Zilele Art Bouveau, Centenarul Încoronării, proiectul internaţional Art Nouveau2, prin înfiinţarea unor ateliere de creaţie pentru comunitate (bune maniere, ciocolata belgiană, confecţionare cufere), proiectul Oradea pentru toţi (accesibilizarea vizitării obiectivelor turistice pentru persoane cu deficit de vedere şi auz, persoane vârstnice din cămine).

Pentru anul 2023, obiectivele ambiţioase ale fundaţiei se concentrează pe cinci cuvinte: cultură, custodie, curatoriat, culoare şi curaj. Fiecare cu proiecte deosebite, ce vor fi dezvăluite la momentul potrivit, a precizat Angela Lupşea.