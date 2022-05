Ucraina acuză opeațiuni sub steag fals al Rusiei: vor să arate că noi ne bombardăm civilii

Forțele ruse desfășoară operațiuni cu steag fals în orașul Herson, ocupat și controlat de către ruși.

Comandatul operațiunilor din Sudul Ucrainei susținecă forțele ruse folosesc sisteme de apărare aeriană ruse pentru a-și doborî propriile rachete, pentru a da impresia că Forțele Armate ale Ucrainei bombardează civili.

⚡️Russian forces conduct false-flag operations in temporarily occupied Kherson.



Ukraine’s Operational Command “South” said Russian forces are using Russian air defense systems to shoot down their own missiles to give the impression Ukraine’s Armed Forces are bombing civilians.