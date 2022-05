Ucrainenii ar fi distrus o armă rară a armatei ruse, după ce presa a publicat imagini cu locul unde se află (Video)

Armata ucraineană ar fi izbutit să distrugă un mortier greu calibru 240 mm autopropulsat al ruşilor, după ce presa rusă a publicat imagini cu locul unde se afla acesta şi de unde trăgea asupra poziţiilor ucrainene.

Forţele ucrainene ar fi distrus, cu focuri de artilerie, un mortier autopropulsat 2S4 Tyuplan, o armă ce nu se regăseşte în multe exemplare în stocul activ al Armatei Roşii, dar care are o putere de foc remarcabilă. Astfel de mortiere au fost actualizate în anul 2017 şi doar 10 erau funcţionale de partea Rusiei până acum, transmite Hotnews.

Contraofensiva ucrainenilor a venit după ce în urmă cu o zi presa rusă a făcut publice imagini video şi foto din acelaşi loc cu mortierul autopropulsat.

Din primele informaţii se pare că locaţia forţelor ruseşti a fost fixată la scurt timp după postarea imaginilor, iar ucrainenii au trimis o dronă în recunoaştere. Bombardamentul a fost localizat în zona oraşului Rubijne, în regiunea Luhansk.

După ce ar fi stabilit că trupele ruse se află încă în regiune, forţele ucrainene ar fi adus în zonă tunuri de artilerie cu care au bombardat acel loc. Nu este cunoscut încă ce tip de artilerie au utilizat.

După ce ar fi fost lovit, mortierul a explodat.

2S4 Tyulpan este un mortier greu, autopropulsat pe şenile cu calibru de 240 de mm şi are o putere de foc mai mare decât mortierele obişnuite sau tunurile de artilerie de 152/155mm utilizate în mod obişnuit de Armata Roşie.

Russian 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortars in the Severodonetsk area. These may have been shifted from Mariupol. 2S7 and 2S4 have better penetration against fortified positions than 152mm artillery.https://t.co/FwCxldkGZa pic.twitter.com/6TaHNtfcPV