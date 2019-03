UDMR a depus lista: Pe cine vrea Uniunea să trimită în Parlamentul European pentru a reprezenta România

UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare din luna mai.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că a predat la BEC lista cu peste 300.000 de semnături de susţinere, precizând că pe primele două locuri pentru alegerile europarlamentare, considerate de el eligibile, figurează actualul europarlamentar Iuliu Windler şi Vincze Lorant, preşedintele Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene (FUEN).

"Am predat la Biroul Electoral Central lista de susţinători pentru candidaţii noştri la europarlamentare, am predat şi au fost validate 313.996 de semnături pe care noi le-am adunat. (...) Avem candidaţi competenţi, pe primul loc pe lista noastră se află Winkler Iuliu, în prezent europarlamentar, şi pe locul doi, care noi îl considerăm eligibil, domnul Vincze Lorant, preşedintele Uniunii Federative a Naţionalităţilor Europene. Dacă vom face o mobilizare bună, nici locul trei nu poate fi considerat neeligibil", a spus el.

Kelemen Hunor a precizat că întreaga campanie a UDMR va fi axată pe tot ceea ce înseamnă UE. În opinia sa, Uniunea Europeană trebuie reformată pentru a face faţă competiţiei globale.

"Ce am câştigat şi ce trebuie să păstrăm de când am intrat în această familie uriaşă, UE, şi acele reforme care trebuie făcute în mandatul care urmează. Toată Europa vorbeşte despre reforme, toată Europa şi-a dat seama că UE trebuie reformată, au fost lansate diferite programe, proiecte, pentru a reforma UE. Şi noi suntem convinşi că în perioada care urmează vor fi schimbări importante, pentru că UE nu are nicio alternativă. Poate să fie şi să rămână competentă în această competiţie globală şi cu SUA, şi cu China, şi cu Rusia, doar dacă se întăreşte. Şi vrem să fim şi noi parte în aceste reforme", a menţionat liderul UDMR.

El a adăugat că UDMR intenţionează să finalizeze iniţiativa cetăţenească privind protecţia minorităţilor etnice.

"Vrem să ducem mai departe ceea ce am început acum câţiva ani - iniţiativa cetăţenească prin care noi am adunat în toată UE peste 1,2 milioane de semnături: protecţia minorităţilor etnice, lingvistice", a informat Kelemen Hunor.

