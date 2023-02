UDMR merge pe varianta de mijloc - Kelemen Hunor susține taxa de solidaritate, dar în anumite condiții

Președintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, susține introducerea unei taxe de solidaritate, dar pentru o perioadă limitată și care să fie plătită doar de firme din anumite domenii.

Kelemen Hunor a declarat, luni, la Europa FM că în ceea ce privește această taxă, este o viziune diferită de la un partid la altul în coaliție.

„În 2021, propuneam o taxă de solidaritate pentru 2 ani. Noi am făcut atunci un calcul și ar fi însemnat 1,4-1,5 miliarde de euro, dar nu pentru toate companiile, ci doar pentru cele care în pandemie au făcut un profit mai mare decât era programat în bugetul lor cu un an înainte. (…) Atunci eu am spus că trebuie să vedem dacă reușim să introducem o taxă de solidaritate pentru 2 ani. Deci nu este ceva nou, se mai practică în Europa, dar temporar, nu pe termen mediu sau lung”, a spus Kelemen.

„Într-o coaliție în care sunt trei formațiuni politice, cu viziuni diferite”

Președintele UDMR a precizat că nu a fost prezentată în coaliție o variantă de lucru, ci a fost lansată doar ideea unei astfel de taxe.

„Trebuie să vedem ce companii vor fi atinse și pe ce perioadă. (…) Sunt de acord pe o perioadă limitată să mergi spre o astfel de direcție, pe anumite companii, din energie, IT, farmaceutice. Nu este ceva extravagant pentru că, totuși, pe consumul cetățenilor români ai făcut această creștere a profitului. Trebuie să vedem dacă se poate pune în aplicare și în ce termeni”, a explicat Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii consideră că este nevoie și de discuții cu companiile vizate de o astfel de taxă de solidaritate, ca să știe pe ce perioadă se va aplica.

„Trebuie argumente. Nici în 2021 PNL-știi nu au fost de acord. Într-o coaliție în care sunt trei formațiuni politice, cu viziuni diferite, e absolut firesc să existe discuții și polemic. (…) Vom ajunge la un compromis”, a mai spus Kelemen.