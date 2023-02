UDMR nu intră în jocurile rotativei din mai (surse)

Surse din UDMR spun că „nu se pune problema” schimbării ministerelor conduse de UDMR la rotativa premierilor din luna mai, atunci când PSD va prelua șefia Guvernului.

UDMR are Dezvoltarea, Mediul și Sportul, plus un vicepremier, de care maghiarii spun că PNL și PSD nu au de ce să se atingă. În protocol se face referire doar la unele schimburi de ministere între PNL și PSD, astfel că rocada nu se referă la UDMR și nu are de ce să implice formațiunea maghiară, potrivit surselor citate.

Cu atât mai mult cu cât UDMR vrea nu doar să continue cu actualele portofolii, ci vrea să păstreze și actualii miniștri în funcție.

Maghiarii spun că nici PNL nici PSD nu le-a propus o eventuală schimbare a ministerelor UDMR și nu exclud o ieșire de la guvernare în cazul în care li se ia vreun minister împotriva voinței lor.

UDMR va formula propuneri pentru viitorul program de guvernare, mai spun sursele citate. În ceea ce privește planurile PSD privind taxarea muncii sau taxa de solidaritate, UDMR așteaptă să fie prezentate propunerile în coaliție și abia apoi intră în detalii.

Un lucru cert la UDMR este sprijinul maghiarilor pentru menținerea cotei unice de impozitare, în dezacord astfel cu PSD care vrea impozitare progresivă.