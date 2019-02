ULTIMA ORĂ ATENTAT la Marsilia: Sunt mai multe victime, atacatorul a fost UCIS de trupele speciale - VIDEO

UPDATE

Cel puţin patru persoane au fost rănite după ce au fost atacate de un individ înarmat cu un cuţit, una fiind în stare gravă.

Zona a fost izolată, iar autorităţile încearcă să afle motivele atacatorului.

UPDATE

Atacul a avut loc în zona Canebière din Marsilia, în apropierea unei secţii de poliţie, afirmă surse citate de publicaţia La Provence.

Agresorul a fost împuşcat de agenţi de poliţie, fiind rănit şi reţinut.

Știrea inițială

O persoană a fost rănită cu o armă de foc şi alte câteva au fost rănite marţi cu armă albă la Marsilia, în Franţa, au anunţat pompierii, potrivit AFP. Conform primelor informații, un bărbat a fost împușcat de poliție.

#Breaking ℹ #France #Marseille: Firefighters are trying to resuscitate a man near the Canebière. He was shot by a police officer according to the #Facebook videopic.twitter.com/3MfV1II9jX