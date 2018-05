ULTIMA ORĂ - Contraatacul Guvernului la Iohannis. Cum arată execuţia bugetară/ DOCUMENT

Guvernul contraatacă după declaraţia preşedintelui Iohannis de luni seara. Într-o conferinţă de presă, vicepremierul Viorel Ştefan, fost ministru de Finanţe, a prezentate datele care arată execuţia bugetară din primele patru luni din 2018.

Spre deosebire de ceea ce afirma preşedintele Iohannis, în primele luni din 2018 nu au scăzut încasările bugetare faţă de 2017. Acest lucru s-a întâmplat doar în 2016, sub Guvernul Cioloş.

Vezi AICI datele prezentate de vicepremierul Viorel Ştefan! (.pdf)

"În calitate de vicepremier al Guvernului României, coordonator al activităţilor economico-financiare, vă prezint informaţiile privind execuţia bugetară pe care Guvernul le are disponibile la această oră şi ele vizează rezultatele la patru luni, deci trimestrul I plus luna aprilie. Fac precizarea că aceste cifre sunt asumate de Guvern, asupra lor nu există nicio îndoială asupra exactităţii acestor cifre. Atunci Ministerul de Finanţe va obţine informaţiile complete pentru a raporta execuţia pe luna aprilie, respectiv pe 25 mai, vom veni în completarea cifrelor pe care vi le prezint în această seară. La patru luni, ianuarie-aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat se situează la nivel de 89,6 miliarde de lei. În comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului 2017, creşterea înregistrată este de 11,8 %", a declarat Viorel Ştefan.



Vicepremierul a precizat că suma de 89,6 miliarde de lei "include atât suma încasată din activitatea ANAF, cât şi sumele care se încasează din operaţiuni care nu sunt gestionate de ANAF, cum ar fi fondurile europene, operaţiuni financiare, operaţiuni de capital şi altele asemenea".



Viorel Ştefan a prezentat, apoi, o situaţie comparativă pentru intervalul 2014-2017 privind trendul referitor la realizarea veniturilor bugetare în România.



"Rezultă, în mod evident, că singurul an în care s-a înregistrat o cădere, o prăbuşire, am putea spune, a veniturilor bugetului general consolidat este anul 2016, când veniturile au scăzut cu 4,4% faţă de anul precedent, 2015", a afirmat vicepremierul.



El a menţionat, totodată, şi evoluţia veniturilor în corelaţie cu evoluţia creşterii economice.



"În 2017 observăm că pe fondul unei creşteri economice de 6,9% s-au realizat venituri bugetare mai mari cu 12,5% faţă de anul precedent. Şi, de asemenea, dacă ne uităm pe evoluţiile în intervalul 2014-2017 observăm că singurul an care se abate de la trendul crescător este anul 2016, când, pe fondul unei creşteri de 4,8%, înregistrăm acea cădere a veniturilor bugetare cu 4,4%", a afirmat Viorel Ştefan.